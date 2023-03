Nikšić: Bespotrebno je izgubljeno previše vremena

Lider SDP-a Nermin Nikšić se obratio medijima nakon sastanka predstavnika Osmorke i HDZ-a, gdje je napravljen sporazum i dogovorena nova Vlada Federacije BiH.

- Vrlo je važno da smo došli do zajedničkog cilja. Sastanak je bio zamišljen na način da izdefinišemo sve stvari oko imenovanja Vlade FBiH, od strane predsjednice i saglasnosti od strane potpredsjednika i potvrđivanja u Predstavničkom domu. Trebam istaći atmosferu koju smo imali, nismo se bavili bilo kime, osim nama samim što želimo da uradimo, kako da promijenimo, zbog toga smo definisali sporazume i da onda u startu krenemo u realizaciju toga - rekao je.

Dodao je da smatra da je izgubljeno puno vremena.

- Naše su želje bile da to bude puno prije, svi smo svjesni limitirajućih faktora i šta je to bilo što je uslovilo situaciju u Klubu Bošnjaka. Ne želimo se ponovo baviti time i vraćati se na to. Očekujemo i nakon američkih sankcija da pravosuđe BiH odradi svoj dio posla - kazao je.