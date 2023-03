Ivanić: Izetbegović nije navikao da bude bez vlasti, kao da odlaskom s nje sve prestaje

Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić gostujući u Centralnom dnevniku Face televizije je istakao kako je siguran da postoje prećutni dogovori između Milorada Dodika i velikih zemalja.

Mladen Ivanić je pojasnio Dodikove sve radikalnije poteze na način da je on prekinuo diplomatske odnose sa ambasadama SAD-a i Velike Britanije, iako su oni njega davno otpisali.

- Trojka ignoriše Dodika. Trojka neće dugo izdržati, a vratit će se sve na isto samo s različitim akterima. Nakon raspodjele funkcija – sve će se vratiti na isto od prije četiri godine. Dodik nema političku koncepciju i viziju osim otvaranja sukoba. Svu politiku svodi na sukobe, uglavnom sa Sarajevom i bošnjačkim liderima. Bez sukoba ne bi imao šta raditi.

Kaže da ga svi zaobilaze i da je baš zato prekinuo odnose sa ambasadama.

Usponi i padovi

- To je vjerovatno neki prećutni dogovor između Dodika i velikih zemalja. Pustili su Dodika da priča, jer ionako ništa ne uradi. Dodik liči na srednjoškolca koji zove da se potuče, a nikako da on izađe da se potuče. Samo galama. Njegove odluke su kontraproduktivne. On Veliku Britaniju i Ameriku gura u naručje bošnjačkim političkim strukturama. Dominaciju nad javnim servisom dale su mu upravo te ambasade koje su postavljale njegove ljude – kazao je Ivanić.

Kaže da je ta „ljubav imala uspona i padova, ali da ipak nekako funkcioniše.

- Dok Dodik bude galamio, a ne radio ništa, neće imati problema s velikim silama. Samo zbog konflikta dolazi do glasova. Uvjeren sam da je Jelena Trivić pobijedila na prošlim izborima i trebalo ih je ponoviti. U Bijeljini je Dodik vjerovao da može pobijediti, a nije. Zadnji je put uspio s tim malverzacijama. Jedinstvena opozicija sasvim sigurno pobjeđuje Dodika; posvađana neće – mišljenja je Ivanić.

Ističe da Dodik sebi daje prevelik značaj, a objektivno ga nema. Nakon toga je govorio o državnoj imovini.

- Državna imovina je riješena u Dejtonu. Je l’ neko vjeruje da se može donijeti zakon po kojem će se šume RS-a prenijeti na BiH? Ustavni sud nije osporio ni upravljanje ni korištenje imovinom. Ni Šmit to neće osporiti. Smiješno je, ništa tu neće biti. Zna Dodik da Šmit neće reagovati, a ni Trojka. Bakir Izetbegović nije navikao da bude bez vlasti, to je čudo. Kao da odlaskom s vlasti sve prestaje. Osjeća se beskorisno, jer nije na poziciji, ne mislim da ga je strah. SDA je navikla da će sve što oni traže biti realizovano. Sad se njima dešava da nisu favoriti, a navikli su da budu, nego je točak usmjeren kontra njih. Šokirani su – rekao je.

Zašto je otišao iz politike

Pojasnio je da je otišao iz politike jer je kao mlada osoba gledao sudbinu nekih ljudi u politici koji su sav svoj život za nju vezali, a kad su ostali bez politike počeli su propadati mentalno, psihički i fizički.

- Rekao sam sebi da to nikad neću dozvoliti, da mi politika bude jedini posao i da nemam drugog zadovoljstva. Rekao sam da ću iz politike otići kad sam najjači. Kada sam postao član Predsjedništva, tu svoju odluku sam i primijenio i po završetku mandata napustio politiku. Većina političara će biti nevažna za historiju – možda samo fusnota i ništa više.

Nakon toga je bilo riječi i o pregovorima o Izbornom zakonu.

- U pregovorima oko Izbornog zakona je bilo puno neiskrenosti, gledali su kako će ko koga prevariti. HDZ, SNSD i SDA su se mogli zaobići. Međunarodna zajednica je sama rekla da SDA u ovom momentu nije prihvatljiva. Prihvatili su i Dodika i Čovića, a njih nisu. SDA je vjerovatno neformalno puno obećavala, a lagala. Međunarodne institucije to ne vole. Iz mojih razgovora sa diplomatama, zaključio sam da je u tome problem. Teško je bilo biti srpski politilčar u doba Pedija Ešdauna (Paddy Ashdown), a sada je Šmituu jednako teško da bude visoki predstavnik. Iza njega ne stoji niko, a svi ga napadaju. Bolje se na vrijeme povući, nego da te narod otjera udarajući nogom – da ne kažem gdje – zaključio je Ivanić.