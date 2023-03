Cijene niže u EU nego u BiH

Iako su građani u našoj zemlji očekivali pad cijena nakon pojeftinjenja goriva, nada im je brzo splasnula. Svima je već jasno da do pojeftinjenja u BiH teško ili nikako ne dolazi.

U razgovoru za „Avaz“ Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor, kazala je da su svi potrošači očekivali pad cijena, do kojeg u našoj zemlji nije došlo.

- Svi su, i trgovci, i dobavljači, i proizvođači, poskupljenja dovodili u vezi s gorivom, kao jednom pogonskom energijom, a koje koristimo svakodnevno u distribuciji. Do sada smo samo uočili da je cijena ulja nešto niža u odnosu na raniji period, a za sve ostalo to ne možemo tvrditi. Ako je negdje utvrđeno da je somun ostao na staroj cijeni, cijene hljeba i pekarskih proizvoda nisu pojeftinile i nisu ostale na onima odranije i svi to pravdaju uvozom, višim cijenama dobavljača - kaže Marić.

Korpa želja

Potrošačka korpa, navela je ona, sigurno ne odgovara mnogim građanima.

- To je korpa želja, mislim da mi svi, kao građani ove zemlje, treba da utječemo na ovo formiranje cijena, da biramo gdje ćemo kupovati, moramo se izboriti da cijene budu znatno niže - mišljenja je Marić.

Dodaje da je, sudeći prema dosadašnjem razvoju situacije, sasvim izgledno da se cijene neće zadržati na sadašnjim te da bi moglo doći do novih poskupljenja.