Ljubić: OHR još radi na pronalasku rješenja u slučaju blokada

Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH danas je komentirao za BHRT potencijalni prijedlog koji bi mogao nametnuti visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) za izmjene Ustava FBiH.

Ljubić je kazao da je to prijedlog koje, kao i neke druge, čitamo u medijima, ali smatra da to nije konačan tekst.

- Nisam siguran da je to vjerodostojan prijedlog. Mislim da se još razmišlja u OHR-u i radi na nekoj vrsti alternativnog rješenja ako dođe do blokade SDA. Čak i da taj tekst koji je plasiran u medijima postoji, vjerovatno to ne bi bio konačan prijedlog", rekao je za BHT.