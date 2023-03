Čović: Mi smo za to da se zamrznu plaće političarima na duži period

Delegat Dragan Čović (HDZ) u Domu naroda PSBiH je kazao da će delegati iz SDA teško nekoga uvjeriti u svojim stavovima o Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

- Neko se poigrao s koeficijentima i napravio suludu stvar, u ionako neuređenom sistemu na svim nivoima. Morate znati da u BiH na različitim nivoima imate dužnosnike koji imaju više od 10.000 KM plaću, dakle ne primanja. Je li to ona BiH za koju se zalažemo? Je li normalno da neko s koeficijentom osam ima veću plaću od onog ko mu je nadređen – rekao je Čović.

Dodao je da je zato da se zamrznu plaće imenovanim i izabranim na svim nivoima.

- Kad je riječ o političkoj opciji koju ja zastupam, mi smo za to da se zamrznu plaće na duži period, ali otkud pravo nekom da kaže da će se onim do osam povećavati. Naši zastupnici su i jučer naglašavali to jučer kao grešku – dodao je Čović.