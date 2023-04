Brat Anela Kljake prijetio novinaru: Mazlume jedan, pi**a ti materina, nije mi tetka, vidjet ćeš ko je mangup!

Prije dvije godine, DEPO portal objavio je audiosnimak razgovora između novinara i navodno, kako tvrde autori ovog snimka, Nermina Kljake, brata Anela Kljake, kandidata za ministra trgovine Federacije BiH ispred stranke NES.

Na snimku se čuje kako Kljakin brat Nermin prijeti novinaru da će "ukoliko ga nastavi spominjati ili njegovog brata, da će on lično doći do njega u Konjic da to riješe."

Anel Kljako je isključen iz Saveza za bolju budućnost (SBB) zbog krađe glasova na lokalnim izborima 2020. godine.

Ukrao glasove

Centralna izborna komisija BiH je ponovnim brojanjem glasova na samo 14 biračkih mjesta (od ukupno 150) zvanično utvrdila da je Anel Kljako ukrao 1.596 glasova.