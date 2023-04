Bakir Krajinović za "Avaz": Očekujte snijeg i mraz, u ponedjeljak jak vjetar

U Bosni i Hercegovini u martu je nastupilo proljeće, ali je vrijeme varljivo. Temperature u našoj zemlji variraju i sa visokih temperatura padaju čak i ispod nule.

Kako je za portal "Avaza" izjavio meteorolog Bakir Krajinović danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

- U nižim nadmorskim visinama, na planinama je moguć snijeg. Maksimalne dnevne temperature u BiH od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni. U nedjelju oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom poslijepodne i tokom noći. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna u Bosni do 16, na jugu do 18 stepeni – rekao je Krajinović.

Naredna sedmica

U ponedjeljak, na jugu Hercegovine tokom prijepodneva očekuju se sunčana razdoblja. U većem dijelu zemlje će biti pretežno oblačno vrijeme sa padavinama u Bosni, a u nizinima se očekuje kiša, dodaje Krajinović.

- U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. U večernjim satima i u noći sa ponedjeljka na utorak snijeg i susnježica su mogući i u nižim područjima Bosne. Utorak, u Bosni oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom, samo na sjeveru Bosne očekuje se prelazak tog snijega ili susnježice u kišu. U srijedu u Bosni u nizinama povremeno sa slabom kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa slabim snijegom. U Hercegovini stabilno bez padavina – rekao je Krajinović.

Naglasio je da se u ponedjeljak na jugu i zapadu očekuje pojačan do jak vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog pravca, u ostatku zemlje vjetar umjerene jačine.

- Jutarnja temperatura od ponedjeljka do četvrtka od -3 do 2, na jugu do 8, dnevna od 0 do 5 u Bosni, na jugu od 7 do 13, tako da u ovom periodu postoji velika vjerovatnoća od pojave mraza i rizik uslijed ove prirodne nepogode tokom proljeća je vrlo visok. Od petka se očekuje blagi porast temperatura zraka, ali sve do nedjelje i dalje je moguća pojava prizemnog mraza, pa su one minimalne temperature do nedjelje od -1 do 4 u Bosni, u Hercegovini od 5 do 10, danju u Bosni do 15, u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusa, ali do nedjelje se očekuju niske vrijednosti temperatura zraka, pa i blagi mrazovi koji se mogu javiti na mikro lokacijama poznatih mrazišta – kazao je Krajinović.

Nestabilno vrijeme

Dodao je da se do 17. aprila prognazira nestabilno vrijeme sa povremenim slabim padavinama, najviše padavina u cijelom ovom periodu, u narednih 15-tak dana očekuje se na zapadu i u centralno planinskim područjima naše zemlje.

- Temperature zraka od 11. aprila se vraćaju u granice uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnja u Bosni od 3 do 8, u Hercegovini od 7 do 12, danju u Bosni do 20, u Hercegovini do 23 stepena. Prema svemu što nam daju prognozni modeli, narednih 15-tak dana tipično proljetno vrijeme u BiH, s tim da su apsolutne minimalne temperature daleko ispod očekivanih, ali maskimalne nisu ni blizu nekih vrijednosti koje bi mogle doći do ovih rekordnih temperatura – dodao je Bakir Krajinović.