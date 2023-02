Stižu proljetne temperature

Nakon nekoliko polarnih dana u Bosni i Hercegovini, kada je temperatura padala i 20 stepeni ispod nule, dobre vijesti objavio je meteorolog Bakir Krajinović.



U prognoziranom periodu do 19. februara očekuju nas skoro pa proljetne temperature.

Bez padavina

- Prema aktuelnim sinoptičkim kartama, naredne sedmice su u cijeloj Bosni i Hercegovini izgledne stabilne vremenske prilike, bez padavina, s mjestimično maglovitim jutrima i dužim sunčanim intervalima tokom dana - naveo je Krajinović.

Temperaturni režim će se promijeniti. Jutarnje temperature će i dalje biti ispod nule, ali očekuje se porast dnevnih temperatura do 10 stepeni.

Snijeg će se topiti

- Od srijede, 15. februara, postepeno će biti toplije, kako danju tako i u jutarnjim satima. S izuzetkom centralnih i planinskih područja, gdje su još mogući jutarnji mrazevi. Na sjeveru i jugozapadu Bosne s vrijednostima od 2 do 4, u Hercegovini od 4 do 7 stepeni. Uz više sunčanog vremena, maksimalne dnevne temperature će do kraja sedmice porasti i dostizat će između 8 i 12 u Bosni, u Hercegovini od 11 do 15, mjestimično i koji stepen iznad - kazao je Krajinović.

Sniježni pokrivač intenzivnije će se topiti od sredine sedmice.