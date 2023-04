Izet ef. Čamdžić: Naš narod je dobar i plemenit, ali mu fali da ispred njega stane neko kome vjeruje

- Tu svrhu Bog Uzvišeni objašnjava na kraju ajeta u kojem naređuje post, kada kaže: „Da biste se grijeha klonili, da biste bili bogobojazni.“ Dakle, brana pred grijehom je isključivo bogobojaznost, strah od Boga. Jer čovjek, uglavnom, ne griješi javno. On se želi sakriti od ljudi da bi pogriješio - da bi ukrao, da bi slagao, da bi korumpiran bio... Da bi ga spriječilo nešto da to ne čini, mora biti prisustvo vjere u srcu, jer za Boga ne postoji tajna. Onaj ko iskreno vjeruje, onaj ko post razumije, on zna da nikad i nigdje nije sam - istakao je ef. Čamdžić.

Očekivanja da nam neko drugi riješi probleme smatra opasnom iluzijom i utopijom, isto kao i nadanja da oni koji od 1992. žele da je nema danas pomognu BiH da postane država. Zato se i u ramazanu moramo naučiti da je naša snaga zapravo rješenje svih problema u nama.

- Svi visoki predstavnici i ambasadori su ovdje na mandat, njihove države su u NATO paktu, u EU, njihove države su uređene i oni će se u njih vratiti, a mi u njih upiremo oči da oni nama urede državu. Onda oni sigurno misle kako smo mi krajnje neozbiljni i kako mi nismo ni dostojni države ako mislimo da će nam kuću napraviti neko drugi – poručio je Izet ef. Čamdžić.

Najveća odgovornost

Zato u ramazanu moramo naučiti da je zajedničko dobro kao naše vlastito, jer ni vlastito nećemo imati ako ne bude ove zemlje.

Ipak, najveća odgovornost je na onima koji se guraju u prve safove, koji tvrde da nas predstavljaju, a nameću pogrešne kriterije. Čamdžić potvrđuje da u BiH „imamo nekih potpuno životu nerazumljivih, iskrivljenih i neprihvatljivih načela, floskula, kao što je, naprimjer, „bolje džaba ležati nego džaba raditi“.

Zato je, ponovo naglašava, ramazan prilika za kompletnu reviziju u narodu koji je dobar.

- Vjernik nikad ne može džaba raditi. Poslanik kaže: „Ja sam vidio u dženetu čovjeka koji je uklanjao smetnju s puta.“ Brao neke kese koje je vjetar raznio i, vidite, je li to džaba? Vi imate podatak da u Njemačkoj ovog trena ima 12 miliona volontera, a koliko ih ima kod nas. Svi mi možemo doprinijeti, a posebno ljudi koji stoje ispred nas, koji su nam, da bi tu stali, obećavali i nemoguće. Ključno pitanje je šta je njima motiv da stoje ispred nas. Ako im je motiv borba za opće dobro, onda dobro došli na to mjesto ispred nas. A ako im je motiv da imaju višu plaću i da lakše žive, onda teško nama s njima. Činjenica je da je kod nas, nažalost, ta borba za pozicije postala borba za plaću. Najbolje se danas živi u našoj zemlji od funkcije, od politike. Mi kroz ove decenije rata i poraća imamo potpuno izokrenute društvene vrijednosti. Ja ih ne bih ni zvao vrijednostima, jer, ako su izokrenute, onda i nisu vrijednosti. Mi se divimo ljudima koji su se „snašli“ - rekao je imam Čamdžić.

Zato je ramazan prilika za iskrenu reviziju, smatra.

- Za čovjeka koji je na nekim javnim nabavkama uzeo 100.000 ili 200.000 KM mi kažemo da se snašao, da je sposoban. Kad bi se sin nekog takvog nazvao mušterijom kćerki nekog od nas, mi bismo rekli da je to dobra prilika, mašala. S druge strane je neki čovjek, imali smo tu situaciju u Bužimu i drugim gradovima, ukrao metar-dva drva u nekoj državnoj šumi i završio je u zatvoru. On je kradljivac zato što se borio da mu djeca imaju šta da večeraju, i to jeste krađa, ali koliko god je kriv on što je ukrao, krivi su i oni koji su ga doveli dotle da on treba da ukrade kako bi imao šta večerati sa svojom djecom. Zato je ramazan prilika za iskrenu reviziju svakog pojedinca. Naš narod je dobar i plemenit, ali mu fali da stane ispred njega neko kome vjeruje – kazao je Izet ef. Čamdžić, glavni imam MIZ Zavidovići.

