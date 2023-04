Na suđenju bivšem ministru Cikotiću govorilo se o odustajanju od naoružanja kojeg je bilo na stanju

U nastavku suđenja bivšem ministru odbrane Selmi Cikotiću, vještak Tužilaštva govorio je o izmjenama trećeg ugovora o prodaji naoružanja kojima su izbačene određene stavke, iako su bile na stanju zaliha.



U nastavku iznošenja nalaza i mišljenja, vještak Berko Zečević je naveo da je treći ugovor iz 2004. sa zagrebačkom firmom “Scout”, za razliku od prethodna dva i četvrtog, obuhvatao “B” i “H” komponentu, kao i velike i različite količine oružja. Primijetio je da je bilo odstupanja u cijenama za određene vrste naoružanja u zavisnosti od rezultata pregovora dvije komponente.

- Oni koji su sastavljali ugovor imali su svoje neke vizije - kazao je Zečević.

On je napomenuo da ugovorena roba nije isporučena u predviđenim rokovima, pa ni do danas. Dodao je da je roba stalno reklamirana iako to nije bilo predviđeno.

Prijedlozi za zamjenu

“Scout” je, kako je naveo, slao svoje prijedloge za zamjenu ugovorenog oružja. Kazao je da je predlagao čak da zamjena obuhvati haubice, kao moderno oružje.

Zečević je rekao da je 7. septembra 2010. sačinjen aneks tri na ugovor.

- Aneks navodi da se prodaje u zastarjelo, nepodobno i viška naoružanje - napomenuo je vještak, iznoseći detaljan pregled izmjena po vrsti i cijenama.

Prema riječima Zečevića, to je bilo na štetu Ministarstva odbrane jer je ostajalo naoružanje koje je iziskivalo troškove čuvanja. Dodao je da je narušena i odredba i nepromjenjivosti cijena.

Vještak je kazao da je ministar 22. oktobra 2010. potpisao odluku o odobravanju zamjene sredstava firmi “Scout”, kojom su napravljene dopunske ispravke.

Smanjena količina

Naveo je primjer da je prvobitnim ugovorom bila planirana količina od 220.000 tromblonskih mina, koja je kasnije smanjena na 22.000. Potvrdio da je tih tromblonskih mina bilo na stanju i da su mogle biti isporučene.

Optužnica tereti Cikotića da je u periodu od 2009. do 2011. godine – u dogovoru s drugim licima, s ciljem pribavljanja koristi – iskoristio službeni položaj i pogodovao firmi “Scout” iz Zagreba.

Kako se navodi, Cikotić je, protivno Sporazumu o konačnom raspolaganju svim pravima i obvezama nad pokretnom imovinom iz 2008. godine i odlukama Predsjedništva BiH, donio i potpisao dvije odluke o odobravanju isporuke, odnosno zamjene roba, te četiri rješenja o isporuci municije. Prema optužnici, on je zaključio četiri aneksa na osnovne ugovore o prodaji neperspektivnog naoružanja i municije zaključene 2003. i 2004. godine.

Zečević iznošenje nalaza nastavlja 18. aprila.