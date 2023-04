FHMZ: Danas oblačno sa snijegom

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni, povremeno je moguć slab snijeg ili susnježica. U Hercegovini nešto manje oblačnosti, a poslije podne uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Povremeno je moguć i slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.

Narednih dana sunčano

U četvrtak u Bosni umjeren do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na jugu do 4, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U petak u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Nešto više oblaka se očekuje na istoku i sjeveroistoku Bosne, gdje mjestimično može pasti i malo kiše, a u planinskim dijelovima i malo snijega. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nestabilno vrijeme, praćeno padavinama, uzrokovat će izraženije poteškoće kod hroničnih bolesnika. Pojačan osjet hladnoće, usljed snijega, nižih temperatura i većeg sadržaja vlage u zraku, mogao bi loše djelovati na osobe sa kardiovaskularnim problemima, astmatičare i reumatičare. Neophodno je povesti računa o primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te umanjiti aktivnosti. U Hercegovini malo ugodnije, pri tome još uvijek neuobičajeno hladno, što bi također povremeno moglo dovesti do jačanja tegoba kod meteoropata.