FHMZ: Danas oblačno, poslijepodne razvedravanje

U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -3, a dnevna oko 6 stepeni.

Vrijeme narednih dana

U petak pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren porast naoblake poslije podne. Vjetar slab, veći dio dana, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U subotu u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana lokalno je moguća slaba kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti. Malo ugodnije u odnosu na protekli period, stabilnije, uz blagi porast temperatura, koje će još uvijek biti neprimjerene ovom dijelu godine. Pri tome će u Bosni, osjetljivim osobama najveći problem predstavljati hladno i tmurno vrijeme, uz povećanu naoblaku i rijetke sunčane periode u drugom dijelu dana. Moguće su meteopatske reakcije u vidu blaže glavobolje, dekoncentracije, promjene raspoloženja. U Hercegovini, mada još uvijek prohladno, ipak uz ljepšu opštu sliku, sa više sunca.