Srećko Latal za "Avaz": Šmitove poruke su priprema terena prije nove intervencije

Obraćanje visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), u kojem je uputio posljednje upozorenje političkim akterima da se urazume i formiraju vlast, regionalni urednik Balkanske istraživačke mreže (BIRN), politički analitičar Srećko Latal vidi kao "pripremu terena prije nove intervencije". Ne vjeruje da će Šmitove današnje poruke utjecati na otklanjanje blokada.



Potreba za intervencijom

- Imajući u vidu raspored vjerskih praznika, Uskrs, Vaskrs, Bajram, ne vjerujem da će se lideri u FBiH ikako sresti u narednih par sedmica, a kamoli nešto dogovoriti. Mislim da je od samog početka vrlo jasno da su tu s obje strane vrlo tvrdi stavovi tako da nažalost ne očekujem nikakav dogovor – kaže Latal za “Avaz”.

Potreba za njegovom intervencijom bila je očigledna i prije današnje konferencije za novinare, a Latal od visokog predstavnika očekuje najmanje loše rješenje.

- Nijedno rješenje nije sjajno, najbolje bi bilo da je došlo do dogovora, ali to nije izvjesno, tako da mislim da će visoki predstavnik pokušati da napravi neku vrstu kompromisa, vjerovatno neko privremeno rješenje sa zahtjevom federalnim vlastima da trajno rješenje donesu oni kroz Parlament FBiH – dodaje Latal.

Radikalizacija situacije

Ranije Šmitove odluke bile su povod pokušajima da se pred zgradom OHR-a organiziraju demonstracije, a u slučaju novih intervencija upućivane su i mnogo ozbiljnije prijetnje. Međutim, naš sagovornik ne očekuje značajniju radikalizaciju situacije.

- U slučaju nove intervencije visokog predstavnika očekujem nove proteste, ali smatram da ovi svi do sada nisu nikakva poruka građanske BiH, jer ideje koje se na njima pojavljuju, pa čak i neki akteri koji su prisutni mislim da ne znaju ni šta je građanska BiH. Oni ne izlaze iz okvira Sarajevskog kantona, a kamoli FBiH, a kamoli BiH. Sudeći po zadnjem protestu, ne bih rekao da je u svih 20 ili koliko već autobusa bilo pet posto građana Sarajeva. Izvjesno je da će političke stranke, koje koriste ovakva okupljanja kao pokušaj utjecaja na visokog predstavnika i međunarodnu zajednicu, vjerovatno to ponovo uraditi, ali ne vidim da to nešto puno “pije vode”, niti kod međunarodne zajednice, niti kod građana – ističe politički analitičar Srećko Latal, regionalni urednik Balkanske istraživačke mreže (BIRN).