Vremenska prognoza za naredne dane: Padat će i snijeg

U većem dijelu Bosne i Hercegovine tokom dana sa kišom, najprije u sjevernim područjima, a postepeno i u ostalim dijelovima.

Na planinama i sa slabim snijegom.

Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni.

U nedjelju, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prije podne lokalno slaba kiša je moguća u Hercegovini. Poslije podne i tokom noći kiša u većem dijelu naše zemlje. Na planinama se očekuje snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 7 do 11, na jugu do 15 stupnjeva.

U ponedjeljak pretažno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a na planinama i sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6 stepeni, na jugu do 8, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 15.

U utorak umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećenje oblačnosti. Krejem dana u Bosni se očekuje i slaba kiša, a na planinma i slab snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 14, na jugu do 16 stepeni.