Je li vam poznato: Zbog čega radnici u BiH rade samo ono što moraju bez ikakvog dodatnog truda

Kaže, kako razlike nema ni u starosnoj dobi, iako je očekivao da će tzv. sagorijevanje na poslu koje vodi tihom otkazu, najprije zahvatiti one s dužim iskustvom.

Novi trend "tihi otkaz" koji se sve češće javlja među radnicima, a koji se manifestira tako da zaposlenici rade samo ono što moraju bez ikakvog dodatnog truda, prisutan je u cijelom svijetu pa tako i kod nas, a psiholog Marko Romić ocjenjuje u razgovoru za Fenu kako taj trend zahvaća i stariju i mlađu populaciju, i one s dužim i kraćim radnim iskustvom te da su okidači uglavnom nezadovoljstvo mjesečnim primanjima i nepriznavanje radnih postignuća.

Nažalost, ustvrdio je Romić, ovaj je problem čest i kod relativno mlade populacije.

- Moje je mišljenje da je jadan od mogućih razloga što se kod nas raširilo vjerovanje 'da koliko god radiš to neće biti nešto vrednovano', a to drugim riječima znači 'možeš se polomit radeći, a onaj koji uz tebe radi puno manje, na kraju ima ista primanja', što je vrlo demotivirajuće za one koji žele raditi - podvlači Romić.

To bi, smatra on, trebala biti i poruka poslodavcima da onima koji rade iskažu svojevrsno priznanje.

"Ako ti nećeš, ima ko hoće"

Također, napravio je i paralelu između javnog sektora u kojem je poslodavac država i privatnog sektora koji opet na tihi otkaz reagira brže i znatno drugačije.

- U javnom sektoru, zaposlenici, naime, imaju veću sigurnost i vode se time "ne možeš me ti malo platiti, koliko je mogu malo raditi" te poslodavac isto tolerira ili nema mehanizama kako tome stati u kraj. S druge strane, u privatnom sektoru poslodavac daje odmah otkaz zaposleniku po principu "ako ti nećeš za 400 maraka raditi, ima tko hoće" - objašnjava Romić.

Dalje navodi i da određeni broj radnika starije životne dobi jednostavno 'izgara' radi različitih okolnosti na poslu.

- Uvjeti na radnom mjestu, nedostatak sredstava za rad, edukacije, destimulacija, te narušeni međuljudski odnosi, sve su to izvori sagorijevanja, pa ljudi počnu funkcionirati po tom principu tihoga otkaza – naglašava Romić.

Smatra kako mladi ljudi u tzv. sagorijevanje češće ulaze radi svoga neiskustva i neznanja ili nedovoljnog poznavanja vrste i obima posla.

Nadalje, napominje i kako u našoj zemlji, poslovi općenito, kako u privatnom tako i javnom sektoru ne osiguravaju ni trećinu mjesečnih potreba za život što uvelike stvara uvjete za tihim otkazom.

- Poveliki broj okolnosti i razloga daje prostora da se ljudi tako ponašaju. Tako da smo populacija koja je pred tihim otkazom ili već u njemu - zaključuje Romić.

Visoki zahtjevi, mali resursi

Prof. dr. sc. Miro Klarić, dr. med. smatra, pak, kako je profesionalno sagorijevanje, koje je preduvjet tihog otkaza, praktički simptomatologija depresije, a varira od blage bezvoljnosti i umora do nesanice, visoke razine anksioznosti, glavobolje, bolova u mišićima i sl., a što je posljedica svakodnevnog stresa.