Ivanić: Ni Hrvatska, ni Srbija, niti Turska ne bi podržale otcjepljenje RS

Nekadašnji šef bh. diplomatije, bivši član Predsjedništva BiH i premijer Republike Srpske Mladen Ivanić govorio je u večerašnjem Pressingu o aktuelnim političkim prilikama usljed najnovijih izjava predsjednika RS Milorada Dodika. Ivanić je kazao da od njegovih najava nema ništa.

Dodik i najave o samostalnosti, da li je "dimna bomba" ili ozbiljna stvar?

- Ne bih rekao da je to ozbiljan plan, nego samo jedna od tipičnih Dodikovih velikih riječi, a bez djela. Pokušat ću da vas podsjetim šta je sve rekao, a šta se događalo; je li rekao da ćemo imati svoju vojsku, da ćemo imati svoju upravu za indirektno oporezivanje, da neće postojati Agencija za lijekove BiH, da nikad neće potpisati ANP, je li rekao da nikada neće biti vježbi sa britanskim vojnicima? To je samo jedna od krupnih riječi koja je izrečena a iza koje neće biti ništa konkretno. Mene zanima zašto to sada radi? Nema konkretnog povoda - kazao je Ivanić i poručio:

- Mislim da ništa neće biti od toga, a moguća su dva razloga. Jedan je to da u junu dolazi preko milijardu maraka koje se moraju vratiti za obveznice izdate na bečkoj berzi. Tog novca trenutno nema. Jedina nada je Viškovićev odlazak u Kinu da se obezbjede finansijska sredstva. Moguće da tu ne ide sve po planu pa da je otvorio sve teme da se pred javnosti opravda. Drugi mogući razlog je da vidi šta se dešava u FBiH, posebno oko SDA, pa da postoje naznake da se oko njega počne isto dešavati.

Ja jedino ne razumijem zašto je to sada urađeno jer konkretan povod ni od koga nije dat. Ja nisam vidio nijednu krupnu i negativnu aktivnost prema RS koja bi uslovila ovakvu reakciju. Zato tražim razloge ovako brutalnog otvaranja teme.

"Jedni druge hrane"

Ivanić dodaje da ponekad iz Sarajeva dolaze izjave koje opravdavaju Dodikove poteze i da tako "jedni drugi hrane".

- Šta je problem, problem je što o iz Sarajeva ponekad dolaze izjave koje opravdavaju takve Dodikove poteze i onda jedni druge hrane. Može Bećirović da se pravda, ali njegova izjava da su fašisti iz 1941. isti kao i oni 1992. je uvrijedila srpski narod i naravno da se onda Dodikova retorika lakše prima. Razlozi su dakle višestruki, nisu samo s jedne strane. Dok ne dođe smirivanja tenzija i priče i iz Sarajeva, nije realno da će očekivati da će građani u RS imati priliku da drugačije razmišljaju.

Novi Dodikovi partneri i pomirljivi tonovi?

- Kada je bilo formiranje Vijeća ministara mene je ohrabrilo što je postojao jedan ohrabrujući istupak od "Osmorke", ali sam rekao da to neće dugo trajati i da sam uvjeren da će nakon konstituisanja vlasti i podjele funkcija stvari se početi vraćati na staru retoriku koja je bila i u prethodnom periodu. S jedne strane da će Osmorka biti pod pritiskom SDA da izdaje bošnjaštvo, a da će i Dodik se vratiti staroj retorici koristeći svaku od tih stvari da krene sa svojom pričom. Već je počelo. Pokazuje se da se događa ono što sam mislio da će se desiti. Uspostavila se vlast, formiralo se, ne vidim nijedan minimalni zajednički koncept. Dokle god ne bude tog koncepta u BiH, mi ćemo imati ovakvo stanje.

Dejtonska BiH je rješenje

PDP je jedna od rijetkih stranaka koja u svom programu ima BiH?

- Mi smo jasno rekli da je Dejtonska BiH rješenje. Mi nećemo dozvoliti ukidanje RS, ali nikada nećemo prepustiti BiH nekome drugom. I mi se pitamo u BiH, bez našeg glasa nema BiH i mi to nikad nismo negirali. Ja bih volio da u Sarajevu ima partija koje će na takav način govoriti o RS. Čak i ako se to kaže, kaže se preko volje - kazao je Ivanić.

Igra li se Dodik sa opstankom RS dok druge optužuje?

- Sve te velike priče apsolutno ne piju vode. I ta priča o nekom otcjepljenju koje će se desiti za sat i po nakon sjednice NSRS, nije tačna. Vidjet ćete da ćemo sjediti i naredne dvije godine i od toga se neće ništa desiti. Za to ne postoje geopolitički uslovi i niko ko stoji iza Dejstonskog sporazuma ko bi to podržao - poručio je Ivanić i dodao da takav potez ne bi podržale ni Hrvatska ni Srbija, a ni Turska:

- Neće to podržati ni Hrvatska, ni Srbija ni Turska, evo da kažem. Srbija to ne može podržati zbog Kosova niti će. Mislim da je to jedna politička priča koja se s vremena na vrijeme pojavi kojom Dodik kupuje sebi političku podršku. Ponavljam, sa isključivošću koje dolazi iz jednog dijela Sarajeva, to hrani jedan dio javnosti i onda Dodik dođe kao veliki branitelj. Mislim da je ovo rješenje za RS sasvim dobro. BiH i njen budžet nakon što ga je Dodik povećao, u doba dogovorenog razdruživanja se povećava budžet!?.

Ivanić dodaje da bi to bio potez protiv Dejtonskog sporazuma.

- To bi bio potez koji je protiv Dejtonskog sporazuma, to znaju svi. Moram, ne pravim ravnotežu, nego moram reći da oni koji pritišću da se ugasi RS i samostalnost koju ima u okviru Dejtona… Ovdje se svojevremeno govorilo "blentitet", pa onda "manji entitet", sve to stvara otpor kod jednog broja ljudi umjesto da se relaksira. Drugačija BiH od ove koju imamo nije realna.

Političko naslijeđe Dodika, Čovića i Izetbegovića

Šta ostaje iza Dodika, Čovića, Izetbegovića kada se prestanu baviti politikom?

- Kada sam bio u Predsjedništvu sa Izetbetgovićem i Čovićem, imao sam razgovor sa Izetbegovićem i rekao mu: Bakire, ako želiš da ostaneš ozbiljna historijska politička ličnost, hajde da prihvatimo da Dejton postoji i da se ne takmičimo oko toga. Hajde da rješavamo stvari koje možemo. Ono što ne možemo, hajde da ne trujemo javnost, neka ostane među nama dok ne mognemo. Samo na takav način može, sve ostalo će biti blijeda kopija nekoga, nečega. Bojim se da ostaje blijeda kopija poslije svega. Ako mogu da tako kažem. Volio bih da je bilo drugačije, jer će se rijetko pojaviti ljudi koji imaju tu vrstu političkog autoriteta, a on je imao politički autoritet. Blijeda kopija ranijih politika. Nije bilo iskoraka po kojem će se prepoznati - kazao je Ivanić.

Kada je riječ o Dodiku, kazao je sljedeće:

- Iza Dodika će ostati društvo razoreno od elementarnih moralnih vrijednosti, unutar RS. Društvo u kojem su ljudi podobni preko koljena dobijali pozicije, eliminacija elementarnih moralnih vrijednosti. Kupovina glasača, ostat će poprilično razoreno ekonomski društvo. Društvo koje je prepuno korupcije i društvo u kojem ako želite nešto da napraviti morate biti uz vlast. Ostat će jedan negativni međunarodni imidž koji Republika Srpska ne zaslužuje. Mislim da on u jednom dijelu vjeruje da je njegova historijska obaveza da nađe neku vrstu nezavisnosti RS. Bojim se da svi ljudi koji su predugo na vlasti, izgube osjećaj. Svi ovi koji su predugo na vlasti, koji nisu barem malo bili u opoziciji, izgube osjećaj realnosti.

Osvrnuo se i na lidera HDZ-a Dragana Čovića.

- Čović je svu svoju političku taktiku i bitku sveo na pitanje legitimnog predstavljanja Hrvata. Sve ostale teme su manje važne, bitne i to još nije doveo do kraja. Ovo što se desilo u noći izbora o načinu konstruisanja federalne vlade jeste jedan iskorak, ali nije dovedeno do kaja. Vjerujem da će to ostati tema i da će njegov imidž zavisiti od toga šta će s tim napraviti. Ako ne napravi ništa posebno, ja ne znam šta mogu reći da je krupno iza njega ostalo - dodao je Ivanić i poručio:

- Imam osjećaj da Čović više koristi Dodika, nego Dodik Čovića. Dodik svojim radikalnim stavovima otvara da Čovićevi manje radikalni stavovi dobijaju na težini. Zašto to radi, ja ne znam. Ovim radikalnim stavovima, Dragan Čović ispada blag, zaokružen, upakovan u celofan i lakše ostvaruje svoje političke ciljeve.

"Milanović persona non grata"

Dodik i odnosi sa hrvatskim političarima?

- Da li to radi nesvjesno ili svjesno, ne znam ali je meni ta simbioza čudna. Ne razumijem je ni historijski ni praktično. Ja ne mogu da nađem nijednu konkretnu stvar u kojoj je Čović stao iza Dodika. Čovićev stav da postoji RS i da bude prisutan na Danu RS za mene je korektan, ali to nije nikakav politički iskorak. Ja nikada nisam vidio da je HDZ tako čvrsto stajao iza nečega što je Republika Srpska tražila - kazao je Ivanić, te nastavio:

- Vidjet ćemo kako će SNSD reagovati na inicijativu da Predsjedništvo BiH proglasi Milanovića personom non gratom. Milanović je odlikovao jednu brigadu koja je napravila ozbiljne zločine kod Dervente. Ovaj stil ponašanja zaslužuje da se o tome ozbiljno razgovara.

Da li biste vi da ste u Predsjedništvu BiH glasali za to?

- Vjerovatno da. Zamislite da je neko iz RS otišao u Knin i nagradio neku od brigada Srpske krajine. Ta ista Hrvatske ne dozvoljava Vučiću da položi cvijeće na jasenovačkom obilježju, a BiH pušta da se to tako radi ovdje. Bila je pratnja, bilo je obavještenje, znalo se da će doći. Kako bi inače bila pratnja? - kazao je.

Vi mislite da bi trebao biti proglašen personom non grata i da biste glasali za to u Predsjedništvu?

- Da.

Kada bi koalicija i saradnja mogla biti prekinuta?

- Kada Čović osjeti da bi mogao imati negativne stvari zbog Dodika i to će biti zanimljivo. Prvi ko je prekinuo odnose sa SDA je bio Čović i onda se desilo sve ovo. Budimo realni, Hrvatska je kao zemlja davno definisala kao jedan od strateških ciljeva popravljanje pozicije Hrvata u BiH. Evidentno je da imaju rezultata.

Beograd ne treba pretjerano da se upliće u odnose u BiH, kao i u RS . smatra bivši član Predsjedništva BiH.

Odlazak Viškovića u Kinu

Odlazak Viškovića u Kinu?

- Prije Viškovićevog odlaska, Dodik je rekao da će sve obveznice biti otkupljene od Kine. On je to otvorio i pokazao odakle očekuje novac. Imao je signal, zašto bi inače išao u drugom pravcu? Zato on očito traži novac tamo. Kina je zemlja koja će možda i dati novac, ali pod uslovima koji će njoj garantovati.

Političari su životinje kojima je stalo da prežive. Dokle god ljudi ne promjene, ne počnu da razmišljaju, šta ja imam od čovjeka koji je 17 godina na vlasti, a ne valjaju mi putevi, rasvjeta, dok to ne počne dominirati, političari se neće mijenjati i ići će utabanom stazom koja im odgovara - rekao je Ivanić.

Zašto sada ovakvi potezi Dodika?

- Mislim da je to tipični dokaz koncepta: koncepcija države, to sam ja. Ono što ja mislim, to je jedino ispravno. Ako neko napada mene, on napada državu. Radi se o želji da ima neprikosnovenu noć - smatra Ivanić i dodaje:

- Ja nikada neću dati Dodiku da je veći Srbin od mene.

Stanje u pravosuđu

Kada je riječ o stanju u pravosuđu i potencijalnoj krivičnoj prijavi protiv Dodika, kazao je:

- Za stanje u pravosuđu dominantno nose odgovornost međunarodne institucije. Ako će razlog krivične prijave na kraju svega biti priča u vezi genocida, bolje da se ni to ne radi. Tako ćete od njega napraviti političkog heroja i što će utemeljiti otpor i inat i ništa se neće dogoditi.

Šta očekujete u periodu do narednih velikih izbora?

- Suštinski ne očekujem ništa posebno. Volio bih da griješim i da je ovo neka vrsta mog pesimizma. Ne vidim ja spremnost za bilo kakav ozbiljniji dogovor. Ima toliko stvari koje trebaju da se urade, ali ne vidim ko je spreman da to uradi. Ima neke nade, ne mogu reći da nema ali generalno teme u posljednje vrijeme mi ne daju nadu.

Kada je riječ o stanju u PDP-u, kazao je da misli da se PDP neće raspasti i da poziva sve članove da ostanu.

- Ne mislim da će se PDP raspasti, pozivam sve članove PDP-a da ostanu jer je to partija koja je otvorila vrata drugima. Ja sam Jeleni Trivić sugerisao da postoje dva načina kako njena partija može biti efikasna za opoziciju; da napravi nadstranačku instituciju koja se zove Narodni Front u kojem će svi ovi biti članovi. Drugi način je nastanak nove partije sa novim ljudima. Uzimanje jednih od drugih usitnjava, nikoga neće napraviti krupnim. Ostat će PDP, uvjeren sam, 23 godine trajemo, izdržali smo svašta, izdržat ćemo i ovo.