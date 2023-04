Rektor Škrijelj: Sebija Izetbegović nema nijedan argument koji bi joj išao u prilog, slučaj treba istražiti Tužilaštvo

Na današnjoj vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu sa 30 glasova za data je podrška rektoru Rifatu Škrijelju da postupi po nalogu inspekcije i izvrši upravnu mjeru poništenja diplome doktora nauka direktorici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom prisutnim novinarima obratio se rektor Škrijelj.

- Senat je danas na osnovu člana 61. Zakona o visokom obrazovanju i člana 59. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi s rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, inspektorata prosvjetne inspekcije broj od 3.4.2023. godine na 35. vanrednoj sjednici održanoj 13.4.2023. godine donio sljedeći zaključka: Daje se saglasnost rektoru UNSA kao licu ovlaštenom za zastupanje Univerziteta u Sarajevu da izvrši upravnu mjeru utvrđenu rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove inspektorata prosvjetne inspekcije broj protokola od 3.4.2023. u obrazloženju ovog Zaključka navedeni su određeni razlozi zbog čega je to tako. Za ovaj Zaključak glasalo je 30 članova Senata, 6 je bilo suzdržanih i dvoje protiv. Od ukupno 48 članova prisustnih je bilo 38 i rezultat je kao što sam pročitao. Ono što želim da kažem jeste da danas ističe formalno i žalbeni rok o pitanju ove mjere, da sam obavijestio Senat da neću ulagati žalbu na tu mjeru inspekcije iz prostog razloga što nemam argumenata novih za žalbu i što bi eventualna žalba bila na određen način zaista neprimjerena bar sa strane rektora, jedino smo se i mi mogli žaliti zato što nema nijedan novi argument koji bi išao u prilog Sebiji Izetbegović, a nisam mogao ulagati žalbu – rekao je Škrijelj.

Izvršenje rješenja

Dodao je da to znači da se izvršava rješenje kojim je naređeno Univerzitetu.

- Naređuje se Univerzitetu u Sarajevu da u vezi sa sticanjem diplome doktora medicinskih nauka Sebije Izetbegović upisana je pod rednim brojem 1890. u matičnoj knjizi koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu od 1990. do 2008. godine od broja 1481. do 2086. primjeni član 77 stav 1 i 2 Zakona o visokom obrazovanju. Postavljen je rok od 15 dana od dana prijema ovog rješenja da izvrši ovu mjeru, a to znači da se poništi upis u matičnoj knjizi doktoranata, drugim riječima da se poništi diploma doktora nauka, jer su argumenti do kojih je došao Univerzitet u proteklim mjesecima kroz dokumentaciju doveli do poništenja magisterija, a to je bio uslov ili uvjet za prijavu doktorske disertacije, tako da je ovim činom danas Univerzitet ovlastio, odnosno ja sam ovlaštena osoba, ali meni kao rektoru dao saglasnost da postupim po ovom, drugim riječima, prihvaćeno je i indirektno moja odluka da se ne žalim. Bio je zahtjev medicinskog vijeća, Medicinskog fakulteta da se rektor treba žaliti, naravno da tu njihovu zapovijed nisam želio izvršiti, jer za sve što se dogodilo u vezi sa Sebijom Izetbegović nije kriva samo imenovana, nego su krivci bili u tadašnjem rukovodstvu Medicinskog fakulteta - rekao je Škrijelj.

Stvar Tužilaštva

Dodao je da je tada tamo neko bio dekan, neko prodekan i sve ovo što je Univerzitet potvrdio kao manjkavosti, kako kaže, počinjeno je od strane službi i pojedinaca na Medicinskom fakultetu, ali to je stvar za Tužilaštva i pravosudnih institucija, ako je ovo sve tačno, kako je do toga došlo.

- Obavještavamo vas također da su ova postupanja Univerziteta prema našoj odluci, odnosno naša odluka od 6. marta i rješenje rektora od 9. marta, predmetom tužbe koje je podnijela Sebija Izetbegović pred Općinskim sudom u Sarajevu i pred Kantonalnim sudom u Sarajevu – kazao je Škrijelj.