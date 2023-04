Čamdžić: Ko plaća Novalićevo oglašavanje na društvenim mrežama

Federalni parlamentarac Mirsad Čamdžić iz Naše stranke uputio je poruku premijeru FBiH Fadilu Novaliću uz nekoliko zahtjeva koje je naveo.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

- Na svakoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH tražim da nam premijer Novalić kaže kako se raspoređuje milion maraka namijenjenih za transparentnost rada Vlade FBiH. On to iz nekog razloga krije. Bitno je to znati iz nekoliko razloga. Možda ne toliko važno, ali javnosti najvidljivije je premijerovo oglašavanje na društvenim mrežama. Da li se i to plaća iz spomenutih sredstava? Ko je administrator premijerove službene FB stranice? Evo samo dva primjera koja su dobronamjerna mada ne i prijatna, ali daju do znanja koliko je bitan odgovor na moje pitanje.

Stigmatizirani ateisti

Nedavno je administrator službene FB stranice Fadila Novalića postavio posljednji, 28. ajet iz 71. kur'anske sure Nuh, kao zvaničan status Fadila Novalića. Ajet glasi: "Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!"

Administrator stranice kao da smišljeno dovodi premijera u konfrontaciju s dijelom građanki i građana, kao da želi reći da Fadil Novalić nije i njihov premijer. U navedenom statusu tako su stigmatizirani ateisti kojima se želi propast. Njih ima u svim sferama društva. Od uglednih umjetnika i kulturnih radnika, preko univerzitetskih profesora, vrijednih i bogatih privrednika, do premijerovih kolega, političara.

Navedeni status zvuči kao da premijer moli za njihovu propast. Ako Allah usliši premijerovu molbu i propadnu oni što ne vjeruju, punjenje budžeta, kojim se premijer voli hvaliti, bit će značajno umanjeno. Da ne govorimo o ostalim dimenzijama tragedije.

"Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove"

Očigledno da administrator samo površno poznaje Kur'an i treba mu skrenuti pažnju da takve objave mogu zbuniti pratioce. Moguće da ponovo objavi nešto slično, recimo ajet iz sure El Maide: "Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar." Ili, u nedostatku drugih vijesti, neku drugu večer u 21 sat može postaviti hadis: “Oni koji varaju nisu od nas.” To može izazvati pravu zabunu i u javnosti otvoriti teme prevara po raznim osnovama.

Također, i u svjetovnom registru prave se greške. Opširni završni govor premijera na prvostepenom suđenju (objavljen i na zvaničnoj FB stranici premijera) počinje prepričavanjem Kafkinog "Procesa" i u prvoj rečenici stoji kako je pisac za ovo djelo dobio Nobelovu nagradu. Premijerovi pratioci mogli bi pomisliti kako premijer ne zna da Kafka nikada nije dobio Nobelovu nagradu a da tu književnu nepravdu s njim dijele Tolstoj, Nabokov, Borghes, Umberto Eco...

Ovakvih primjera imamo napretek, ovo ne doprinosi popravku imidža i zato je bitno, kao što to jedan nesuđeni nobelovac reče “poravnati satove da vidimo šta nam pokazuju kazaljke” - napisao je Čamdžić na Facebooku.