Konaković: Vlada koju bi proglasio Šmit bila bi neprihvatljiva

Gost ovosedmičnog izdanja Dnevnika D na FTV bio je ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.

Kaže da su u novom sazivu Vijeća ministara i novog sastava Predsjedništva BiH u snažnoj diplomatskoj ofanzivi.

Propuštene prilike

- Nadoknađujemo neke propuštene prilike. Predugo BiH nije bila predmet interesovanja velikih svjetskih sila i nije bila u fokusu nekih nama važnih tema. Jako puno putujemo, lobiramo, razgovaramo i vrlo sam zadovoljan reakcijama ljudi koji ne znaju dovoljno o BiH. Imamo momentum koji BiH ne bi smjela propustiti.

Navodi da je iz Ministarstva pravde u proceduru već stigao Zakon o VSTV-u.

- Trebao je biti na nekoj od prošlih sjednica. Imamo neka dodatna politička usaglašavanja. Otvaramo još neke teme kako bismo kroz kompromise ispunili neke od zadataka iz 14 prioriteta, a bez reforme pravosuđa BiH nema šansu da putuje na evropskom putu. Bez reforme pravosuđa BiH nema nikakvu šansu, to je jedan od naših najvećih problema, rak rana našeg društva je uticaj politika na pravosuđe. Nažalost predugo smo gledali procese koji se završavaju politički. Ozbiljnog političara nema u zatvoru u zemlji koja je prva po korupciji na svim evropskim listama. To dovoljno govori o tome kakvo nam je pravosuđe."

Kada je riječ o izmjeni Zakona o RTV sistemu Konaković kaže:

- Sve strane potpisnice našeg programa izrazile su zanimanje za reformu ovog sistema za koji možemo konstatovati da zaista ne funkcioniše, da je u ćorsokaku, da naš javni servis ima gomilu problema, ne znam kako se ljudi snalaze. Nama je cilj da imamo funkcionalne javne servise, govorim u ime koalicije Trojka sa partnerima, da to bude potpuno rasterećeno, neovisno novinarstvo od strane svih političkih faktora koji ne mogu i ne smiju imati uticaja. Očekujemo naravno da će tu biti neki zahtjevi od drugih strana. Još uvijek nismo dobili nikakav zvaničan zahtjev za treći kanal niti smo o tome razgovarali. Ne može biti usvojeno ništa oko čega se u BiH ne dogovorimo. Ovo je zemlja konsenzusa.

Ističe da u BiH postoji usvojena strategija vanjske politike koja traje još do polovine ove godine.

- Postoje jasni zakoni, postoji naš Ustav i preciziran put prema EU kao jednom od prioriteta. 77 posto Bosanaca i Hercegovaca želi u EU. SSP, a posebno kandidatski status nas obavezuje da pratimo vanjsku politiku EU. Naravno drugačiji pristup imaju kolege iz RS koje čine dio naše koalicije koji nisu zagovornici bilo kakvih sankcija Rusiji. Ja taj njihov pristup razumijem, ali ga ne podržavam. Potpuno je jasno da se mi na tom pitanju razilazimo kao i na nekim drugim pitanjima i ja mislim da sam potpuno u skladu sa zakonom i Ustavom ove zemlje poslao upute gospodinu Alkalaju koje su posljedica našeg evropskog puta, a to je da BiH stoji uz EU u dijelu vanjske politike. Ako istinski želimo u Evropu moramo poštivati pravila. Kolegica Cvijanović i ja imali smo nekoliko razgovora, nismo se oko toga usaglasili. Ja ne želim promijeniti taj stav da pratimo EU i nemam neka očekivanja da će se u RS brzo promijeniti stvar da oni budu pristalice uvođenja sankcija Rusiji. To je naša politička realnost oko koje se ne razumijemo, ali tako je kako je. Tu ne postoji kompromis, postoji samo moja obaveza da pratim Ustav, zakon i definisani put BiH.

Ozbiljno shvatam prijetnje Milorada Dodika

Naglašava da sve prijetnje Milorada Dodika shvata vrlo ozbiljno.

- Vrlo smo oprezni kad su u pitanju neke njegove najave. On je pokazao usvajanjem zakona o lijekovima na nivou RS da je spreman prekoračiti ovlaštenja. Pokazuje to i na pitanju državne imovine, koja je suprotna Ustavu i našem stavu. Ozbiljno shvatam njegove prijetnje i oprezni smo kad je to u pitanju. S druge strane imamo obavezu sa SNSD-om kao partnerom u vlasti, bez kojeg nije bilo moguće napraviti vlast na nivou države. Nekada imamo retoriku koja mene nekad iznenađuje iako smo spremni na Dodikove javne i druge nastupe. Iznenađuje me kao čovjeka jer mi se čini da imamo bolji ambijent nego ikad da svi zajedno pomognemo da svi građani BiH osjete neki napredak.

Konaković smatra da nikada lošija pozicija za RS nije bila od aktuelnog momentuma u kojem bi bilo kakva priča o secesiji naišla na oštre reakcije svih aktera svijeta, osim vjerovatno Rusije.

- Tako da me zaista čudi da on kao pragmatik u politici uopšte poteže tu temu u ovom trenutku. Sa ovakvim Dodikom i SNSD-om Trojka je uspjela imati historijski najbrže Vijeće ministara, najveći budžet u historiji BiH i druge dokumente vrlo značajne za funkcionisanje institucija. To je pomak koji mi cijenimo. Dok se tako ponaša bit ćemo partneri u vlasti. Ako bude blokirao bit ćemo prisiljeni da i mi blokiramo.

Navodi da su SAD do sada poduzimale niz aktivnosti na Dodikove radnje i najave.

- Zaista osjetim spremnost da ukoliko povuče formalni potez, bilo ko u BiH, suprotan Ustavu, zakonu, Dejtonu, krene u neke secesionističke pohode, potpuno je izvjesno da bi se ta reakcija desila.

Bošnjaci se kao društvo moraju resetovati i reorganizirati

Smatra da bi Kristijan Šmit (Christian Schmidt) trebao biti još odlučniji.

- Pokazao je spremnost, poslao je i on također poruke kad je u pitanju državna imovina nikakvih tu kompromisa nema. Republika Srpska nije jedini problem. Imate i u Federaciji načelnike i neke druge ljude koji su državnu imovinu pokušali koristiti za svoje potrebe. Ne postoji prostor za razgovor o državnoj imovini, to je za nas crvena linija i ona je potpuno jasna. Incko je, čini mi se, pokazivao više energije, više odlučnosti o ovoj temi. Šmit je također pokazao neku dozu odlučnosti, ali bi to moglo biti malo oštrije.

Kada je riječ o Ustavnom sudu kaže da lakše nego ikada ostaju pri stavu da će dati podršku Marinu Vukoji.

- Vidjeli ste sve procedure, mi ne želimo da radimo kao prethodnici. Ovdje imamo prvoranigranog čovjeka koji nije politički aktivan zato što ne bi mogao biti biran za sekretara oba doma na nivou države. Prvorangiran je na osnovu ocjena komisije.

Ističe da od osnivanja Naroda i pravde govori da Bošnjaci moraju da se oslone samo na sebe.

- Mi računamo na značajnu pomoć međunarodnih prijatelja. Vrlo je važno da imate na svojoj strani pogotovo SAD, Evropsku zajednicu koja je pogotovo nakon agresije na Ukrajinu potpuno drugačija, posvećenija, imamo prostor za djelovanje, ali niko nam ne može pomoći ako ne pomognemo sami sebi. Ako je Incko to stvarno rekao, ja se s tim slažem. Ne brinu me takve poruke, one su potpuno tačne. Mi se kao društvo moramo resetovati, reorganizovati. Ne možemo zanemarivati koruptivne procese, ne možemo braniti lopove, ne možemo stati na stranu presuđenog federalnog premijera, ne možemo braniti lažne diplome, ne možemo braniti činjenicu da se zapošljava stranački, tenderiše stranački, a očekivati da nam neko pomogne. Dakle, Bošnjaci moraju reogranizovati svoje unutrašnje stanje i uz pomoć prijatelja zaštititi BiH.

Vlada koju bi Šmit proglasio svojim aktom bi bila neprihvatljiva svima nama

O formiranju vlasti u Federaciji BiH Konaković kaže da Osmorka nije dobila nikakvu ponudu od SDA.

- Da se desi neko čudo, da ne odbijam apriori, da sačekamo da vidimo šta je ponuda SDA koja je do sada trebala zaista pomoći da BiH ovaj momentum koji ima uhvati i da taj reformski zamah koji ima, jako je važan na nivou entiteta. Razumijem zašto koče, znam koliko se SDA plaši izlaska iz vlasti, znam na šta je spremna da bi ostala na vlasti. Uslovi su skoro pa nemogući. Nije me to iznenadilo. Visoki predstavnik je potpuno zapetljao ovu cijelu priču, retroaktivno donio odluku koja nas je potpuno blokirala. Od njega naravno očekujemo deblokadu, nikakva privremena rješenja nego popravljanje njegove prethodne odluke, a kako trajno niko ne bi mogao blokirati. Očekujem da Federalna vlada na čelu sa Nikšićem bude izabrana relativno brzo, možda već do kraja ovog mjeseca ili početkom narednog. Ponudu SDA ćemo čekati da vidimo čega su se to dosjetili."

Navodi da ne vidi spremnost u SDA da se u periodu opozicije resetuje, obnovi.

- Tamo ima puno dobrih ljudi i trebali bi shvatiti da ova politika lidera SDA nije dobra ni za stranku. Njihovo insistiranje da budu u vlasti, ucjene, kupovina ljudi pokazuje sliku u kakvom stanju se sada SDA nalazi. Ona može biti puno bolja i takva puno bolja je prihvatljivija svima nama.

Ističe da će se za 15 minuta dogovoriti sa NES-om, SzBiH-om, DF-om, SDA-om i SBB-om i svim drugim političkim akterima kako treba da izgleda BiH.

- Ja ću sad staviti potpis na inicijativu Željke Komšića da je to građanska država, jedna čovjek jedan glas, da ima jednog predsjednika, da nema entiteta, da ima državnu i lokalnu vlast. Oni treba da nam kažu kako se tamo dođe bez glasova HDZ-a i SNSD-a. Mi smo kompromise sa HDZ-om i SNSD-om već pokazali. Spremni smo na naredna rješenja.

Naglašava da je odgovor u rukama Kristijana Šmita.

- Ovo što je sad napravio je dugoročno rješenje. Njemu treba malo modeliranje. On je sada potpuno zaštitio etničko, a u BiH treba naći balans između građanskog i etničkog. Neka Vlada koju bi Šmit proglasio svojim aktom bi bila neprihvatljiva svima nama - zaključio je Konaković.