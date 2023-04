Dušan Janjić za "Avaz": Dodik neka se spremi da trči počasni krug

Najava usvajanja odluke o samostalnosti RS stara je priča koja je u petak ponovljena u novoj prilici, tokom posjete predsjednika RS Milorada Dodika Beogradu.

Vanjska politika

Politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić kao mogući motiv vidi Dodikovu procjenu da je zbog komplikacija na sjeveru Kosova baš sada trenutak da „maše tom palicom“.

- Vara se Dodik. Srbiji to u ovom momentu apsolutno ne treba i za to neće naći političku podršku. Za uvlačenje Srbije u konflikt s NATO-om važi isto ono što je Aleksandar Vučić rekao Srbima direktno u lice u Raškoj. “Znam da biste voljeli vojsku, ali vojske nema.” Za rat s NATO-om pogotovo, jer to bi bilo samoubistvo bilo koga. Dodik radi svoj posao, ali mislim da bi morao malo da respektuje i interese i probleme koje ima Srbija - kazao je Janjić.

Problemi Srbije su, dodaje, dužničko ropstvo u energetskom sektoru prema Rusiji, od kojeg je može spasiti samo novac sa Zapada ili preko ideje “Otvoreni Balkan”.

- Druga stvar, ako Dodik nije obaviješten, neka se obavijesti, Srbija svoju vanjsku politiku, ekonomiju, vojnu saradnju, sve okreće prema SAD. To ne znači da ona prekida sve kontakte s Kinom ili Rusijom, to niko ne bi ni uradio, ali to znači da ni Moskvi nisu potrebni takvi incidenti. Uskoro neće biti potrebni ni Dodiku - istakao je Janjić.

Apsurdnim smatra najave cijepanja BiH u situaciji kada nema nikakvu podršku za takve planove te logičnim smatra da onaj ko ima takve ideje, a nije dovoljno jak, treba biti dio jakog kluba i od njega dobiti podršku za to.

NATO klub

- Taj klub je NATO. Ne možeš ti, po ruskoj naredbi, biti protiv širenja NATO-a, a onda tražiti promjene granica. Tek onda kad su sve zemlje u jednom bezbjedonosnom okruženju i jednom ekonomskom, a to je EU, možeš dogovarati korekcije granica, možeš kao u Belgiji stavljati etničke zastave. Očigledno Dodik i slični nemaju strpljenja. Oni bi sve, a znaju da ne mogu ništa. Za to je moj lični savjet čovjeku - neka se sprema za počasni krug - dodao je Janjić.

Veći igrač

Podsjeća da već godinama Dodik „maše“ referendumom i otcjepljenjem te ga poziva da smisli novu mantru. Povod novom valu Dodikovog secesionizma je državna imovina, s kojom očigledno ima planove u situaciji kada RS finansijski vrlo loše stoji.

- On je dužnik mnogima, ali neka prestane da se zadužuje. Lični problem jednog vođe postaje zajednički problem onima koji ga okružuju, ali to ne može da postane problem regije i Srbije. Iz perspektive Srbije i medija ovdje, on ne postoji. Mi se jedva suočavamo s tim da je i Kosovo neki važan problem, jer imamo brojne ekonomske, energetske, bezbjedonosne probleme. A Srbija je ipak veći igrač nego RS - zaključio je politički analitičar Dušan Janjić.