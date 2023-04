Kod Čapljine prvi put nakon 30 godina odana počast logorašima

U vojarni Oružanih snaga BiH "Božan Šimović" u mjestu Grabovine kod Čapljine u organizaciji Udruženja logoraša Stolac prvi put nakon 30 godina odana je počast logorašima Stoca i Čapljine.

- U ovu vojarnu ulazimo prvi put nakon 30 godina. Na današnji dan, 15. aprila 1993. godine krenula su masovna hapšenja Bošnjaka općina Stolac i Čapljina, većinom pripadnika Armije RBiH i intelektualaca Stoca i Čapljine, odnosno ljudi koji su u to vrijeme, kako su oni zamišljali, mogli organizirati neku akciju ili pobunu. U ovoj vojarni bili su zatvoreni prvi zatvorenici - rekao je novinarima predsjednik Udruženja logoraša Stolac Amer Đulić.

Bilo zatvoreno oko stotinjak osoba

Istaknuo je kako ne dolaze ni s kakvom osvetom ili slično, nego s ciljem da obiđu mjesta i odaju počast, izražavajući nadu da će, u neko dogledno vrijeme, moći napraviti i spomen-ploču koja bi podsjećala na stradanja.

- U ovoj vojarni se nalaze obilježja koja podsjećaju na 90-e godine, koja podsjećaju na mjesta stradanja prvoboraca HVO-a. Želimo da se ne razlikujemo od tih ljudi jer smo ipak država u kojoj žive tri ravnopravna naroda i ostali - naglasio je on.

Đulić napominje kako je na ovome mjestu u početku bilo smješteno oko stotinjak zatvorenika, od čega 62 pripadnika Armije RBiH i 45 civila.

- Ovdje se dogodilo jedno ubistvo našeg logoraša iz Stoca, čiji je počinitelj na Općinskom sudu osuđen na 1,5 godinu zatvora. Veoma je bitno da gajimo kulturu sjećanja, jer ne smijemo zaboraviti što se događalo - podvukao je Đulić.

Torture i udaranja

Jedan od prvih logoraša ovoga mjesta bio je Ibro Mahmutović iz Stoca koji kaže kako je na današnji dan prije 30 godina uhapšen i doveden u ovu vojarnu.

- Nakon 15 dana ovdje je još dovedeno oko 350 do 500 ljudi. Prva hapšenja bila su na ljudima koji su nešto značili, ili vojno ili civilno. Uglavnom su bili uhapšeni visoko obrazovani ljudi i vojni stručnjaci. Bilo je torture, udaranja, gladi i svega što se čovjeku ne bi trebalo raditi - pojasnio je on.

Emir Hajdarović, predsjednik Skupštine saveza udruženja logoraša HNŽ-a dodao je kako je osnovni cilj njihovih aktivnosti, posebno u zadnje vrijeme, obilježiti sva mjesta stradanja ljudi u proteklom ratu kako bi to poslužilo novim generacijama, uz poruku da se više nikad ne dogodi ili ponovi.

- Važno je da smo napokon u ovu vojarnu ušli, prvi put nakon 29 godina. To je naša osnovna zadaća kao Udruženja logoraša. Nadam se da ćemo u narednom periodu moći obilježiti mjesta stradanja, na kojima to do sada nismo mogli, te da će sva ta mjesta dobiti obilježja u vidu spomen-ploča - zaključio je Hajdarović.