U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Na vrhovima planinana je moguć slab snijeg.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 17 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa slabom kišom. Padavine uglavnom tokom poslijepodneva i u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 12 °C.