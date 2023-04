Čavalić: Očekujemo da se pokrenu razgovori o izmjeni Ustava FBiH

Stranka za BiH (SBiH) i Narodni evropski savez (NES) uputili su pozive strankama okupljenim oko osmorke, te SDA-u i DF-u na odvojene sastanke povodom zaključka koji je usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Admir Čavalić (SBiH) je za Fenu rekao da je prvi sastanak zakazan za sutra u 12 sati, a upućen je predstavnicima osmorke, dakle ostalim političkim subjektima unutar osmorke, dok je drugi sastanak u srijedu u 12 sati i upućen je predstavnicima SDA i DF-a. Uputili su, kako je dodao, i treći poziv predstavnicima HDZ-a i partnera i još se dogovaraju o terminu sastanka koji bi odgovarao svim učesnicima.

Usvojen zaključak

- Očekujemo da se pokrenu razgovori o izmjeni Ustava FBiH i da se pripremimo i urgiramo u vezi s održavanjem sjednice Ustavne komisije. Moram napomenuti da je u Federalnom parlamentu usvojen naš zaključak da Ustavna komisija krene s razmatranjem aktuelne situacije u kontekstu izmjena Ustava FBiH - podsjetio je Čavalić.

Dodao je da sada očekuju da se zakaže ta sjednica i da su u tom smislu poslali urgenciju rukovodstvu Federalnog parlamenta.

- Smatramo da bi bilo idealno da mi iznađemo neka rješenja, ali očekujem i vjerovatno će do kraja mjeseca doći do nove intervencije visokog predstavnika. Kada je riječ o toj intervenciji, mi zagovaramo da ona treba, prije svega, da razriješi aktuelnu situaciju, odnosno da razriješi nered koji je napravio OHR u izbornoj noći, što se nije trebalo raditi jer je to napravilo određeni disbalans u korist etničkog nauštrb građanskog - prokomentirao je Čavalić, govoreći o daljnjem procesu formiranja federalne vlade.

Mnogo će zavisiti od intervencije visokog predstavnika

Čavalić očekuje da bilo kakvo rješenje bude trajne, a ne privremene prirode, jer bi bilo nemoguće i nejasno kako bi se pravilo neko kratkoročno, privremeno rješenje shodno ovoj političkoj situaciji.

- Mnogo toga će zavisiti od te druge intervencije, dodatnog objašnjenja visokog predstavnika. Na bazi toga, bilo bi dobro da se potvrdi postojeća parlamentrana većina. Mi se držimo ranije potpisanih sporazuma u okviru parlamentarne većine, kao i Ustava FBiH i zakonskog okvira - dodao je Čavalić.