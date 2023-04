Faruk Kapidžić (SDA) iznio šokantne tvrdnje: Zašto ste kopali metar ispod tramvajske pruge, pa ubacivali šljunak iz privatnih kamenoloma?

Faruk Kapidžić, zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo i ugledni arhitekta, komentirao je na sjednici novo zaduživanje Kantona Sarajevo za gradnju tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica.

Krijete ugovore

- Historijski za građane Hrasnice nije ova pruga, za njih će biti historijski kada im legalizujete kuće. Pruga njima ne znači toliko zato što su im kuće nelegalne. Kredit je dat s tri godine grejs perioda i 15 godina vraćanja. Krijete uporno neke ugovore, a dobili ste povjerenje građana na temelju transparentnosti. Bjesomučno krijete dva ugovora, jedan za EXPO, a drugi za prugu - rekao je Kapidžić.



Dodao je da ne postoje parametri prema kojima se može uporediti efikasnost realizacije projekata, odnosno gradnje.

- Ne znamo ništa iz toga i ne možemo se uporediti s cijenom za radove za Hrasnicu. Pitanje je i vremenski rok, ako će se ova pruga za Hrasnicu raditi 10 godina, onda se ne uzima kredit. Ako će se raditi tempom kao ova rekonsktrukcija, onda se ne možemo odrediti prema tom kreditu - kazao je Kapidžić.

Nepotrebni radovi

Onda je iznio šokantne tvrdnje o rekonstrukciji tramvajske pruge koja traje već dvije godine.

- Mi nemamo u ugovoru, a vi recite ako smijete, saznajte od ministra saobraćaja, zašto je kopano metar zemlje više i zašto je ubacivan šljunak iz nekih privatnih kamenoloma, a to projektu nije trebalo i to po geološkom nalazu nije trebalo raditi. E sad kad kažete koliko je građane to koštalo, onda mogu građani znati koliko ćete ih zadužiti za Hrasnicu, nepotrebnih radova. Očekujete da ja sad reagujem i budem sretan što nas zadužujete? Kanton koji ima milijardu i po radi iz ličnih sredstava, a kredite uzima za projekte koje može uraditi za dvije godine i odmah početi vraćati kredit - rekao je Faruk Kapidžić (SDA).