Nastavak Skupštine KS: SDA traži da se povuče Prijedlog odluke o osnivanju Centra za napredne tehnologije

U nastavku sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnici raspravljaju o sljedećoj tačci dnevnog reda a koja glasi "Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu".

Mahir Dević (SDA), kazao je da bi najbolje bilo da je na sjednicu donio stenogram sjednice iz 2019. godine.

- Nije nužno da se ovo mora danas usvojiti. Moj prijedlog je da se ovo povuče sa sjednice i da se o njemu raspravlja na nekoj od narednih sjednica. Naš savjet je da to tako uradite. Da vratimo ovaj centar na pravi put. Besmisleno je da nešto podržavamo što će na kraju otići do Tržnice i pijace - rekao je Dević.

Damir Marjanović (Za nove generacije) mu je replicirao.

- Pričali ste o uhljebljavanju, ja sam Vam 2018. godine rekao da tako predložen Centar nema nikakve veze sa Ministarstvom obrazovanja i nauke. U ovom procesu kako je bilo zamišljeno, Centar je trebao otići u jednom drugom smjeru. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, drago mi je da se sada slažete da jedno takvo ministarstvo treba. Centar je mogao bolje, ali je napravio zanimljive rezultate. Ono što sada vidim jedan segment centra naginje onome što se zove istraživanje i razvoj - rekao je Marjanović.

Dević je odgovorio na ovu repliku.

- Sad mi je još više žao što nisam ponio stenogram. To što se nešto kod Vas promijenilo usput da tadašnji Centar nije mogao biti u Ministarstvu visokog obrazovanja, a danas da treba, to ćete vi dat. Moja teza je bila da ukoliko taj Centar iz Ministarstva za visoko obrazovanje prebacimo u Ministarstvo privrede, mi ćemo njega uništiti. Poslušajte opoziciju, da povučete ovaj materijal, da se on doradi i da se Centar vrati u visoko obrazovanje, a ne da imamo dvije škole pod jednim krovom. Vi ste svjesni da od toga neće biti ništa u praksi - odgovorio je Dević.