Naknada za kredite koje nije iskoristila: BiH platila 6,4 miliona KM penala!

- Samo bih voljela da tih 6,4 miliona neko zamisli na gomili, da pokuša da ih izbroji ili da ih zaradi. Ima kredita koji su i prije deset godina dogovoreni, ali onda dođe do toga da treba imati projekat, pa ući u realizaciju. Počesto to traje dok ne bude izabran “moj” ponuđač, onaj koga bih ja htio da izvodi radove - kazala je doktorica ekonomskih nauka Svetlana Cenić.

- To apsolutno nikoga ne zanima niti za to odgovara, a ljudi i ne žele da znaju koliko privreda treba rmbačiti da zaradi te pare. Ljudi ćute, trpe, nezainteresovani za to kako se njihove pare troše i zašto niko ne odgovara za te milione. Plaćamo samo zbog toga što nismo povukli kreditna sredstva, a tražili ih, potpisali, slikali se! Ovi što komentarišu kad će Vlada FBiH i hoće li se Milorad osamostaliti, neka broje do 6,3 miliona, samo da vidimo kad će završiti s brojanjem - istakla je Cenić.

Koliki je vanjski dug

Od kredita koji su u fazi otplate BiH ove godine očekuje 427 miliona KM obaveza više nego u 2022. godini. Prema podacima koje je „Avaz“ dobio iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, vanjski dug u 2023. godini iznosi 1,246 milijardi maraka.

Nepovučena sredstva BiH je imala i kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, i to 281,3 miliona maraka.