Obilježena 30. godišnjica granatiranja i masakra nad civilima u centru Zenice

U organizaciji Komisije za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zenice, ispred spomen-ploče na Trgu Alije Izetbegovića obilježena je 30. godišnjica masakra nad civilima Zenice.

Naime, 19. aprila 1993. godine, usljed granatiranja centra tog grada, život je izgubilo 16, a više od 50 civila je lakše i teže ranjeno.

Ispaljene granate

Prva je granata ispaljena oko 11:55 sati, a nakon toga još osam granata, od kojih je 15 osoba preminulo na licu mjesta, a jedna je osoba podlegla naknadno, od posljedica ranjavanja.

- Krivo nam je što niko nije odgovarao. Krivo nam je na organe općine, koji nam ne dozvoljavaju na par mjesta da napravimo obilježja, jer cvijeće stavljamo na travu, drvo, kamen… - kazala je predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata 1992.-1995. godine Grada Zenica Suada Kadrić, koja je i sama tog dana, idući na posao, u granatiranju zadobila lakše povrede noge.

Tog dana, prisjeća se, na centralnom gradskom trgu bilo je puno omladine. Prema njenim podacima, odnosno podacima iz sudskih procesa kojima je prisustvovala kao svjedokinja, na ovom je mjestu “bilo 17 žrtava rata i 75 što teže, što lakše ranjenih”.

Stravičan masakr

Predsjednik Gradske komisije za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zenica Vernes Menzilović naglasio je kako se prije 30 godina na ovom mjestu desio stravičan masakr nad civilima ovog grada.

- Nažalost, 30 godina poslije niko nije odgovarao za ove zločine. U Hagu je vođen proces protiv Tihomira Blaškića, međutim, on je oslobođen krivnje zbog nedostataka dokaza. Odbrana je smatrala da to nisu počinili oni, nego Vojska Republike Srpske koja je u to vrijeme bila smještena na području Vlašića. Nama je važno da se odgovorni procesuiraju i osude te konačno dođe pravda - kazao je Menzilović, koji je dodao da bi to bila satisfakcija za porodice poginulih te ljude koji su tog dana ranjeni.

Prema podacima Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, od posljedica granatiranja u Zenici su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, na više lokacija, poginule 53 civilne žrtve.