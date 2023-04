Biserko: Međunarodna zajednica mora reagirati

- Region u posljednjih 10 godina ide u pravcu regresije. Međunarodna zajednica nije dovoljno obratila pažnju na te regresivne procese i dozvolila je da političke elite zarobe društva - kazala je Sonja Biserko, nekadašnja diplomatkinja u jugoslovenskoj saveznoj administraciji za N1.

Govorila je kako je projekt "Srpski svet" daleko odmakao u tih 10 godina te upozorila:

- U kulturnom prostoru, dijasporu, zakonima koji integrišu Republiku Srpsku u ekonomski, kulturni i inforamtivni prostor Srbije. Milorad Dodik je dio beogradskog projekta.

Međunarodna zajednica mora reagirati

Ističe kako je međunarodna zajednica to sve tolerisala tokom proteklih godina, ali da sada moraju reagirati zbog cjelokupne situacije.

- Glavni problem je kako dovući Srbiju na ovu stranu, a idu i podilaženja. To brine cijeli region. Osnovni problem je nepovjerenje prema Beogradu. Dodik jeste dio beogradskog projekta. On je možda u ovom momentu više glasan, a onda se ide na rebrendiranje kao što je bio pokušaj s Trivić – usvajanje prozapadnog profila nekih političara koji bi predstavljali "zapadni srpski svet". Šta Zapad sada može kada je društvo su Srbiji blokirano i tu je 10-godišnja propaganda koja udaljuje Srbiju od regiona i EU, a ostaje matrica elektronskih medija koji su pod palicom Vučića. To je postao projekt srpskih elita i svih institucije, do SPC-a do vojske. Vučić nije predstavnik tog projekta, možda jeste trenutno i dobro se držao sve ove godine - rekla je Biserko.

SAD vodi glavnu riječ

Biserko ističe da Amerika danas vodi glavnu riječ na Balkanu i da je prioritet riješiti ruski uticaj, kosovsko pitanje i da otvore ekonomski rpostor.

- Još se ne znaju konture u kom pravcu ide jer imamo otpore prije svega u Srbiji i ne znamo na koju stranu će se okrenuti Vučić jer pokazuje iz dana u dan da je neodlučan. Srbija je primila ruske diplomate koji su pod sankcijama Evrope i pokazuje da ne poštuje vanjsku politiku EU - kazala je Biserko.