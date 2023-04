Dok Dodik ponovo napušta institucije BiH, Bakir može trljati ruke

Milorad Dodik i drugi zastupnici iz RS u srijedu su napustili Predstavnički dom Parlamenta BiH. Ima Dodik taj običaj. Svako malo izaziva krize, napušta institucije, prijeti otcjepljenjima...

Iako je od strane stranaka iz FBiH koje sada čine novu većinu na nivou BiH prema Dodiku pokazana nešto bolja volja, on nastavlja po starom. Negira genocid, najavljuje otcjepljenja, nastavlja održavati odnose s Putinom, vrijeđa međunarodne predstavnike u BiH, pokušava otimati državnu imovinu i usvajati neustavne zakone, a sada vidimo po dobrom starom običaju napušta i institucije.

Politički potpis

No, to je naprosto Dodikov način djelovanja. Destrukcija i stvaranje haosa ono je što je politički potpis Dodika posljednjih godina. U atmosferi konflikta i haosa on se naprosto najbolje snalazi i na tome ubire ne samo političke poene, nego i mnogobrojne praktičke koristi. Mnogo se puta posljednjih godina popuštalo Dodiku da bi „povukao ručnu“ i „smirio se“.

I ne treba ni sumnjati da će Dodik i ubuduće koristiti svaku priliku koja mu se pruži da i dalje izaziva haos i destrukciju gdje god to može, te demonstrira da je BiH nefunkcionalna država.

Baš zbog toga u odnosu prema Dodiku potrebno je nastupati mudro i sračunato, a baš mudrost i sračunatost je ono što je nedostajalo i probosanskim akterima tokom jučerašnjeg dana.

Očekivani revolt

Naime, zvanični razlog izaska iz institucija predstavnika RS je zajednička izjava koju su potpisala dva člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić te lideri SDA, NiP-a, SDP-a, NS-a, NES-a i SBiH-a.

Izjava je deklerativna i u njoj se podcrtava ono što je općepoznato – da je državna imovina vlasništvo države BiH. No, poznato je da sve probosanske stranke već imaju taj stav.

Stoga, se postavlja pitanje – čemu potreba za ovom izjavom?

Članovi Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić odlučili su da iniciraju zajedničku izjavu na kojoj su se našli deklerativno potpisi svih probosanskih stranaka o državnoj imovini, a ko bi se to usudio odbiti potpisati da državna imovina treba da pripada državi.

Na taj način se i formalno demonstriralo tobožnje jedinstvo probosanskih stranaka, koje nikada nije bilo ni upitno po ovom pitanju.

SDA profitira

A kome odgovara priča o „bošnjačkom jedinstvu“ i „zajedničkom otporu“ u trenucima dok se iščekuje nova vlast na nivou FBiH, potpuno je jasno – SDA i DF koji se grčevito bore da opstanu na vlasti barem u FBiH, dok istovremeno stranke iz osmorke optužuju za izdaju i da su podređeni Dodiku i Čoviću.

Očekivano, to je izazvalo revolt SNSD-a čiji su zastupnici napustili Parlament, ali to dodatno potkopava i koaliciju na državnom nivou.

Profitira, naravno, SDA, kojoj savršeno odgovara haos u institucijama BiH i što destruktivniji i nebouzdaniji Dodik kako bi njihova optužbe da se Trojka prodaje neprijatelju dobile što više na težini. Zašto protagnosti trojke, na čelu s Bećirevićem nasjedaju na njihove mantre i daju Dodiku povoda da u za njih najvažnijim trenucima pravi haos, trebali bi sami sebe upitati.

Jer što se tiče državne imovine, odluka Ustavnog suda BiH je po tom pitanju bila jasna, kao što je i jasan stav svih probosanskih stranaka.

Bakir Izetbegović, s kojim u vlast neće niko osim podaničkog DF-a, u takvoj situaciji može samo trljati ruke. Naime, iako SDA ne vlada, vlada njen narativ, a političari Trojke igraju baš po notama koje im SDA i njena propagandna mašinerija sviraju, što direktno vodu tjera na njihov mlin.

A ta voda najbolji garant da će njihova vladavina nad Bošnjacima još dugo trajati, čak i ako sama SDA nije vlast.