Efendija Ljevaković: Stanje društva je svojevrsno ogledalo učenih ljudi

Zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini i fetvai-emin prof. dr. Enes-ef. Ljevaković u bajramskom intervjuu za MINU, izjavio je da učeni ljudi trebaju biti savjest društva, jer oni obrazuju i usmjeravaju ljude.

Zamjenik reisu-l-uleme govorio je o savremenim izazovima sa kojima suočavaju muslimani danas, navodeći da su oni brojni i teško rješivi, posebno kad se radi o općoj društvenoj problematici, jer su u uzročno-posljedičnoj vezi.

Nedovoljna razvijenost

- Neki od tih problema su nedovoljna razvijenost, pa i siromaštvo koje zahvaća nemali broj muslimanskih država i društava, nedovoljno razvijen obrazovni sistem, nedostatak sloboda i građanskih prava, prenaglašenost etničke i nacionalne odrednice nauštrb opće islamske odrednice njihovog identiteta, podijeljenost po raznim osnovama, sektaški sukobi, uključujući i međusobne ratove, odsustvo brige pa i nedostatak svijesti o višim ciljevima i cjelini interesa ummeta, otuđenost političke i intelektualne elite i njihov podanički odnos prema svjetskim moćnicima, zanemarivanje uloge žena u društvu itd. Sve se to reflektira na opće društveno stanje i klimu u muslimanskim društvima i državama, pa i na specifične 'islamske' probleme i pitanja kojima se bavi vjerska, ulemanska inteligencija u nastojanju da iznađe odgovore na njih vodeći računa o vremenu i prostoru kao i o općem društvenom ambijentu i poretku - kazao je za Agenciju MINA Ljevaković.

Dodao je da je, ako bismo se zapitali odakle započeti raspetljavati ovo zamršeno klupko problema, osnova i početak svih početaka jeste vraćanje pravilnom i sveobuhvatnom razumijevanju prvog ajeta - „Ikre“ (Uči, čitaj u ime tvoga Gospodara Koji stvara).

Društveni oporavak

- Krenuti u društveni oporavak i revitalizaciju naukom, znanjem i odgojem. Tako je pokrenut proces moralne, duhovne i civilizacijske obnove čovječanstva u vrijeme Muhammeda, a.s. To je put na koji je Kur'an pozvao Poslanika, a.s., i sve ljude - naglasio je Ljevaković.

Kazao je da i su i izazovi Bošnjaka brojni i složeni.

- Mnogi od njih su posljedica individualnih, subjektivnih propusta i slabosti, dok su mnogi drugi posljedica objektivnih okolnosti i složenosti naše unutrašnje (bosanske) i vanjske strukture i arhitekture međunarodnog poretka, relacija i upliva faktora koji imaju svoje interese svugdje, pa i kad je posrijedi naša regija i domovina - naveo je on.

Podsjetio je da se još uvijek suočavamo s kršenjem osnovnih ljudskih prava u mnogim dijelovima naše domovine, posebno u manjem bosanskohercegovačkom entitetu RS-u, s aparthejdom i segregacijom, s prijetnjama secesijom, političkim ucjenama, velikodržavnim pretenzijama komšija i susjeda...

- Suočeni smo s iseljavanjem stanovništva, posebno mladih ljudi, s nefunkcionalnim, razrokim državnim uređenjem, s raširenom korupcijom kao i njenim sve učestalijim instrumentaliziranjem u političke svrhe, s unutrašnjim podjelama i atomiziranjem našeg društvenog i političkog bića, s medijskim manipulacijama i sluđivanjem naroda, s izrazitim padom nataliteta itd. Uobzirujući sve ove velike (egzistencijalne) probleme i izazove, problemi kojima se bavi ulema, općeteološke i fikhske naravi, uz svu njihovu (nerijetko životnu) važnost za širu i užu vjerničku populaciju, bivaju silom prilika potisnuti u drugi plan - kazao je Ljevaković.

Zamjenik reisu-l-uleme je kazao da su učenjaci/ulema nasljednici Božijih poslanika i vjerovjesnika nose, razumijevaju, tumače, primjenjuju i promoviraju njihov nauk i njihovu misijsku zadaću, te da je stoga njihova odgovornost nesumnjivo velika.

- Stanje društva je svojevrsno ogledalo učenih ljudi. U njemu se vidi njihov rad ili nerad, briga ili nemar, ambicija ili nezainteresiranost, čestitost ili pokvarenost. Uzornost učenjaka, njihova pozicija i status „savjesti kolektiva“ važna je u svim segmentima društva u skladu s važnošću i pozicijom dotičnog dijela/segmenta društva. Budući da je važnost pojedinih segmenata društva promjenjiva kategorija, da se sagledava i samjerava u svjetlu procjene prioriteta i potreba samoga društva, danas je ona, čini mi se, najvažnija u duhovnoj, obrazovnoj, kulturnoj, medijskoj i političkoj sferi i segmentima društva, bez minimiziranja njene uloge u drugim oblastima i segmentima društva“, ocijenio je Ljevaković.

Dodao je da od odgovornosti za opće stanje u društvu nisu oslobođeni ni ostali dijelovi društva - obični ljudi, koji svojim ne/djelovanjem mogu bitno utjecati na društvene procese.

Donošenje osvježenja

Bajramska radost će ove godine biti pomiješana s tugom i sjećanjem na žrtve zločina počinjenih u Vlasenici, a Ljevaković je kazao da u dane naše najveće radosti, nakon ispoštenog ramazana, ne zaboravljamo naše šehide.

- Oni su u našim mislima i srcima, cijenimo njihovu žrtvu i ustrajat ćemo u borbi za vrijednosti zbog kojih su pali kao šehidi - naglasio je on.

Za kraj je poručio da su dani Bajrama prilika za međusobne posjete, druženje, razmjenu bajramskih čestitki, za bajramske darove i želje, za međusobno praštanje i zbližavanje.

- U tom smislu, bajramski dani donose osvježenje, lijepu atmosferu, mirisan ambijent, ugođaj za tijelo i dušu. Sve su to lijepe pretpostavke za duhovni preporod i ozdravljenje našeg društva. Neka u tom ozračju proteknu i ovi bajramski dani - poručio je zamjenik reisu-l-uleme prof. dr. Enes-ef. Ljevaković.