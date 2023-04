Silajdžić: Državna imovina je direktno vezana za agresiju na BiH

Haris Silajdžić, bivši član Predsjedništva BiH, bio je večerašnji gost u "Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem" na Face TV-u.

Na pitanje blefira li Dodik, Silajdžić je odgovorio da tu ima taktike.

"Ima tu taktike"

- Ima tu taktike: stvoriti napetost kako bi međunarodna zajednica tražila ustupak od strane koja je pretrpjela agresiju. Državna imovina je direktno vezana za agresiju na BiH i stvaranje "Velike Srbije". Genocid se dešavao u cijeloj BiH. Postoji embargo na spominjanje presuda Haškog tribunala i Suda za ljudska prava u Strasbourgu. Rezultat toga je da se sve izjednačava - rekao je Silajdžić.

Na konstataciju Hadžifejzovića da je embargo konstanta od 1991. godine i na pitanje zašto se toliko povlađuje Dodiku, Silajdžić govori da je "neprovođenje Dejtona uzrok ove situacije koja je nastala".

"O sili se ne govori, to se radi"

- O Dodikovoj sili neću da govorim. O sili se ne govori, to se radi. Samo da podsjetim da su branitelji praktično bez oružja odbranili BiH. Parafazirat ću zašto se Dodiku povlađuje: "Dok se ljudi u BiH masovno ubijaju zato što su muslimani, svijet posmatra, isto kao što je posmatrao kada su ubijani Jevreji samo zato što su Jevreji". To je rekao nekadašnji senator SAD, a sadašnji predsjednik Džo Bajden (Joe Biden). Bajden nije više kao što je bio. Da nije bilo SAD, mi bismo bili samo teritorija, ali ne i članica UN-a - rekao je Silajdžić.

Silajdžić je odgovorio na prozivke da je kriv što nije usvojen tzv. "Aprilski paket" te 2006. godine. Silajdžić je u razgovoru za Face TV vrlo otvoreno kazao šta bi značilo sada da je taj paket usvojen.

- Odbili smo Aprilski paket jer je bila moguća legalna disolucija, zbog entitetskog glasanja. Parlament je trebao birati Predsjedništvo BiH. Ko odlučuje to, nekoliko ljudi praktično iz entiteta RS koji slijede politiku koja je uzrok svega. I šta možemo očekivati, da iskoriste priliku koja im se daje. Zato što piše u tom Aprilskom paketu, ukoliko ne dođe do dogovora, raspušta se Parlament. Nema Predsjedništva, vjerovatno više ne bi ni imali nikada već bi imali zajednicu entiteta - kazao je Silajdžić.

Zajednička izjava probosanskih stranaka

Na pitanje da li odluke OHR-a danas idu u tom pravcu, Silajdžić je kazao:

- Već dugo se osjeća klima prihvatanja rezultata agresije i genocida, ne nužno opravdanja, i to je ohrabrilo ove ljude. Je li implementiran Aneks 7, nije ni Aneks 9. Aneks 7 je trebao da ublaži posljedice etničkog čišćenja. Nije proveden, oni ljudi koji su se vratili osujećeni su za temeljna ljudska prava.

Na pitanje o zajedničkoj izjavi probosanskih stranaka o državnoj imovini koja je danas dobila odgovor iz RS i nove prijetnje Milorada Dodika o entitetskoj liniji i razdruživanju nekadašnji šef bh. diplomatije pozdravio je potez stranaka iz FBiH.



- Pokazali su jedinstvo oko domovine BiH. To je manifestacija jedinstva patriotskih stranaka. Ne izlaze iz Dejtona i u skladu je s Dejtonom. Pokazali su volju za provođenje Dejtona jer je imovina državna - kazao je.

Nova intervencija Šmita

Kada je riječ o eventualnoj novoj intervenciji visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) koja se najavljuje za narednu sedmicu Silajdžić je vrlo jasno kazao da je protiv bilo kakvih ad hoc rješenja.

- Ne možemo više biti poligon za bizarne eksperimente. To je i izvan demokratskih standarda, ali i izvan logike. Građani BiH se osjećaju degradirano na neki način, a nisu to zaslužili. Što se tiče državne imovine, istovjetna je priča bila 2008. godine. Godinama se govori i godinama se ne rješava. Zašto se ne provode te presude Evropskog suda za ljudska prava, ko to koči do te mjere da su doveli u pitanje postojanje tog suda. Te presude su početak rehabilitacije. Ako se provedu, onda ne bismo mogli imati ovakve bizarne odluke i nejednakost glasa. Ne dozvoliti ad hoc odluke, ne možemo biti laboratorija za eksperimente - kazao je Silajdžić.

Izražena islamofobija

Nekadašnji predsjednik Stranke za BiH istakao je da postoji izražena islamofobija što je otežavajući faktor.

- Ove "vrijednosti kvi i tla" danas imaju prođu. 11. septembar se odrazio na sve muslimane u svijetu. Krv i tlo je ponovo u modi. Naša bosanska paradigma uključivosti nije u trendu. Svijet se promijenio. Promjene se odigravaju velikom brzinom i dolazi do konfuzija i nesporazuma.

Na pitanje da li se realizuju projekti Velike Hrvatske, Velike Srbije i Velike Albanije Silajdžić je kazao:

- Možda ne na takav način, ali se radi na tome da se taj element, a mi smo Bošnjaci taj element, stavi pod kontrolu - naveo je.

Istakao je da bosanska politika mora biti konstantno prisutna u SAD ako želi ostvariti uspjeh i jaču podršku SAD.