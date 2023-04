Koliko je koštala hacijenda Zdravka Mamića u Hercegovini

Nedaleko od vodopada Kravica u Ljubuškom diže se nova rezidencija Mamićevih. Iako je sam Zdravko Mamić više puta javno rekao da vilu gradi njegov sin Mario, očito da tata drži sve konce u rukama. Barem prema snimcima čitatelja 24sata sa mjesta gdje se gradi hacijenda Zdravka Mamića.

- Kakav praznik?! Pa je l’ prekjučer bio praznik? Idemo raditi, u p.m. Ali ne da ja to govorim kao gazda... Pitajte svoje roditelje, djedove i očeve. Oni su tako izgradili najmoćniju državu na svijetu, Njemačku - na svoj osebujan način poticao je radnike na gradilištu.

Pod palmama u hladu

Gdje god se selio, Mamić to radi u svom stilu, kako je radio čitav život. No pitanje svih pitanja je koliko košta to velebno zdanje podignuto na surovom hercegovačkom kamenu s vilom prizemnicom, bazenom, sportskim terenom na kojemu se mogu igrati nogomet, košarka i tenis te se odmarati pod palmama u hladu. Novinari su nazvali desetak arhitekata, građevinara i agenata za nekretnine, od kojih se većina izvinula čim je čula prezime Mamić, a oni koji su se i usudili procjenjivati vrijednost ovoga projekta nisu bili spremni javno to reći. Kažu da ne bi bilo u redu s obzirom na to da ne rade na projektu.