FHMZ: Danas oblačno sa kišom, sutra na planinama moguć snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U jutarnjim satima padavine se očekuju u južnim i jugozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima. Ponegdje uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, a na vrhovima planina može pasti i malo snijega. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.

U srijedu snijeg, u četvrtak sunce

U srijedu jutro oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje. Na vrhovima planina je moguć snijeg. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverzapadni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.

U četvrtak pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 20 stepeni.

Biometeotološka prognoza

Tmurno vrijeme praćeno padavinama, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, kod meteoropata će uzrokovati nešto jače tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, osjet hladnoće će također biti izraženiji, stoga je preporučljivo adekvatno se odjenuti i posvetiti pažnju zaštiti od nešto nižih temperatura, posebno tokom jutra. Hronični bolesnici ne bi trebali pretjerivati sa aktivnostima.