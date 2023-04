Debata na FTV: Čim nema para, najlakše je dizati nacionalne tenzije

- Da bi se dobro sagledala trenutna situacija morali bismo se vratiti na posljednje izbore koje smo imali. Na tim izborima je bila najveća izborna krađa u historiji BiH i da je Dodik bukvalno krađom glasova došao na mjesto predsjednika - istakao je u Plenumu na FTV Nenad Grković, zastupnik Za pravdu i red u Zastupničkom domu BiH.

"Nešto mnogo krupnije"

- I nakon što smo mi donijeli sve dokaze o toj izbornoj krađi, gospodin Šmit je na sve to rekao samo da je bilo manjih nepravilnosti. Sada se postavlja pitanje koliko je Dodik tu rečenicu gospodina Šmita platio. Vidimo danas da se ovdje nešto dešava mnogo krupnije od onoga što mi možemo da razumijemo. Mislim da Dodik upravo sada plaća tu rečenicu. On je zahvaljujući Šmitu došao na ovu poziciju predsjednika jer je bilo očigledno da je on opljačkao građane, da je izvršio jednu ogromnu prevaru na ovim izborima i sada to mora da plati. On će sada da glumi nekog velikog patriotu, a ustvari će se donijeti svi zakoni, recimo zakon po imovini, ulazak BiH u NATO, što nije u interesu srpskog naroda.

Smatra da će Dodik to vrlo vješto iskoristiti i izmanipulisati narod u RS predstavljajući se kao veliki patriota.

- On će tu da se buni jedno mjesec dana i na kraju od toga neće biti ništa. On to vješto već dugi niz godina radi i uvijek je tako izmanipulisao narod. Nije mu ovo prvi put. Jako se izvještio u tome i to radi svaki put kad ostane bez para. Koliko znam RS treba u julu da vrati 300 miliona kredita i očigledno je da on nema tih para. Savršeno mu u ovom momentu odgovara sva ova halabuka i dizanje tenzija. Čim nema para onda je najlakše dizati nacionalne tenzije i sve to zamaskirati. Njemu je samo bitno da ostane na vlasti, ništa drugo ga apsolutno ne interesuje. Sve ostalo je predstava za narod.

Pitanje državne imovine jasno

Član Glavnog odbora SDP-a Nijaz Helez kaže da je pitanje državne imovine veoma jasno, bez obzira ko je pokrenuo inicijativu.

- Za nas u SDP-u je to jasna materija. Državna imovina, titular je država BiH, sve drugo ne dolazi u obzir. Ustavni sud BiH je jasno rekao šta je državna imovina. Ovo što danas radi Dodik, naravno da to krši i Dejtonski mirovni sporazum. Ovo što je uradila probosanska koalicija u FBiH, ne možemo dopustiti da se krčmi državna imovina na način kako to neko drugi hoće. Postoji Dejtonski mirovni sporazum i svako treba da ga se pridržava. Ostao sam frapiran potpisanim sporazumom u RS gdje kaže BiH je kolonija koja ne posjeduje teritoriju nego samo granice. Nećemo dozvoliti nikome da se ponaša na ovakav način. Stat ćemo u odbranu svoje države 100 posto. Naravno, u ovom trenutku nam i OHR treba pomoći i očekujem u narednim danima da će se to desiti.

Safet Kešo, zastupnik SDA u Zastupničkom domu BiH, naglašava da su i Dejtonski sporazum i odluke Ustavnog suda postpuno jasni.

"Otimačina državne imovine vodi ka otvorenom sukobu"

- Bilo je potrebno da se potpiše ovakva jedna izjava, ovo što su potpisale probosanske stranke, zbog toga što je bilo potrebno da se jasno stavi do znanja da je odnos prema državnoj imovini tema oko koje se definitivno moramo okupiti. Neka to pitanje bude riješeno onako kako je riješeno u svim drugim državama. Titular državne imovine je država. Jasna je stvar da ne može doći do promjene titulara. Ukoliko bi to neko pokušao BiH bi ostala bez pola svoje teritorije, nema države bez državne teritorije. Kada je u pitanju državna imovina tu ne može biti nikakvih kompromisa. Od 2017. pozivam i međunarodne predstavnike da sa političke scene ukloni čovjek koji sve nas gura u rat. Otimačina državne imovine vodi ka otvorenom sukobu.

Zastupnik HDZ-a BiH u Zastupničkom domu BiH Slavko Matić smatra da je izjava probosanskih stranaka bila "apsolutno nepotrebna u ovom trenutku".