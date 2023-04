Stojanović: NES i SBiH pokazali da je strah prevladao, ovo je opravdanje kako bi se pomoglo SDA

Jako je loše što su NES i Stranka za BiH pokazali da je strah, da se ipak bez Stranke demokratske akcije (SDA) može formirati vlast, ipak prevladao. Vjerovatno svoju bivšu pripadnost stranci, u kojoj su predsjednici navedenih stranaka dugo bili, nastoje opravdati na sve moguće načine kako bi dali neku podršku SDA. Mislim da je to loše po budućnost Bosne i Hercegovine, izjavio je Igor Stojanović, potpredsjednik Federacije BiH za BHT1 uživo, komentirajući zajedničko saopćenje pomenutih stranaka da "parlamentarna većina za formiranje izvršne vlasti u Federaciji BiH, a koja bi se koristila kao alibi za nametanje kratkoročnih ustavnih rješenja, ne postoji."

Stojanović naglašava da postoje neke druge opcije, bez obzira na odluke NES-a i Stranke za BiH.

- Mogla bi se formirati natpolovična većina bez ove dvije stranke. Trebamo sačekati jer je ovo vrlo svježa informacija. Na tome treba raditi. Postoje ljudi i sa druge strane koji imaju želju raditi na promjena, kao što izlaze iz ove većine koja je na snazi već neko vrijeme – rekao je.

O Vojinu Mijatoviću

Ističe da je trenutno političko stanje isključivo produkt "njihovog opravdanja kako bi se pomoglo Stranci demokratske akcije (SDA)."

- Ono što sam vidio jeste da je jedno od spornih imena Vojin Mijatović. Socijaldemokratska partija (SDP) je kompromisno izašla s rješenjem u kojem je Mijatović prvobitno bio predložen za ministra unutrašnjih poslova (MUP), sada je to neka druga pozicija. Ako se ne radi o principima kada su Stranka za BiH i NES u pitanju, možda onda najbolje govori to da su obojica predsjednika bili dugo vremena u koaliciji kada je zamjenik premijera Federacije BiH bio Desnica Radivojević, također iz Republike Srpske, a koji je za razliku od Mijatovića bio optužen za zloupotrebu položaja. Tada to ovim ljudima nije smetalo. Nema to nikakve veze s njihovim principima, nego je ovo isključivo opravdanje da bi se pomoglo SDA – istkao je Stojanović.

Nastavljene su konsulatacije čelnika bh. političkih stranaka s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Sinoć je održan sastanak u sjedištu EU. Stojanović očekuje da većina i dalje istraje.

- Ostavljam mogućnost da se formira i neka nova većina. Nemam konkretnu informaciju o tome šta bi Šmit mogao donijeti, ovo je nepredvidiva situacija od samog izbornog dana. Očekujemo svaki dan da se visoki predstavnik oglasi – kazao je.

Kratkoročno rješenje

Da su stranke trojke pristale na kratokročno rješenje je apsolutna laž, tvrdi Stojanović.

- Sve stranke 'Osmorke' su prema visokom predstavniku izašle sa stavom da nisu ni za kakva kratkoročna rješenja. Mi još uvijek ne znamo koje je to rješenje, a evo već su nas NES i Stranka za BiH proglasili da smo za takva rješenja. Čekamo konkretnu informciju od strane Šmita – istakao je.

O tome da li možemo očekivati da će doći do pregovora oko Izbornog zakona i Ustava Federacije BiH kada se okonča formiranje Vlade FBiH, Stojanović je mišljenja da se u taj proces treba uključiti međunarodna zajednica.

- Jedna natpolovična građanska većina u Bosni i Hercegovini ništa ne znači, možete je blokirati, imate stotinu načina. Žao mi je što su NES i Stranka za BiH stali na stranu takvog projekta koji jača tu neku etničku snagu da možete zaustaviti sve te procese u Bosni i Hercegovini ako skupite 13 od 23 ili čak 12 od 23 delegata u bilo kojem klubu naroda. Očekujem da se uključi međunarodna zajednica i da pokažu da principi koji vladaju u njihovim zemljama počnu i ovdje da vladaju – dodao je.

Proslijeđeno komisiji

Na posljednoj sjednici Predstavničkom doma Parlamenta Federacije BiH amandmane na Ustav Federacije BiH predložili su SDA, DF, NES i SBiH. Isti su proslijeđeni Ustavnopravnoj komisiji. Stojanović ovaj potez smatra "populističkim."

- Smatram ih populitičkim u ovom trenutku. Govorimo o strankama koji su posljednih osam godina u vlasti, a recimo SDA dvadeset i nešto godina. Da zbilja ima neke političke zrelosti, taj prijedlog bi stigao ranije kako bi mi jačali građansku državu i kako bi taj balans između etničkog i građanskog bio na velikom nivou. Ovo je trenutno pokušaj razvlačenja pameti i produžavanja agonije građanima Federacije BiH – kazao je.

Danas je i sjednica Vijeća za provedbu mira. Oštrija reakcija iz RS neće izostati, istaknuo je Stojanović.

- Apsolutno smatram da će se to desiti. Rečenice koje izgovara predsjednik RS Milorad Dodik u posljednje vrijeme su izuzetno opasne po Bosnu i Hercegovinu i to je svima jasno. Bez obzira, možemo govoriti i da su se ranije dešavale slične izjave, ali u ovom trenutku, obzirom na geopolitičke okolnosti, na stanje u Bosni i Hercegovini kada nemamo još uvijek formiranu Vladu Federacije BiH i kada imamo okolnosti unutar zemlje kakve imamo, mislim da bilo kakvu secesionističku poruku treba osuditi - poručio je, između ostalog, Stojanović u razgovoru za BHRT.