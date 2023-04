FHMZ: Danas oblačno sa kišom, na planinama moguć snijeg

U Bosni i Hercegovinim danas će jutro biti oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje. Na vrhovima planina je moguć i slab snijeg. U ostatku dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverzapadni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne sa kišom. Jutranja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.

Narednih dana sunčano

U četvrtak pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 20 stepeni.

U petak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a samo ponegdje u sjevernim i sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Slično kao i proteklog dana, uz promjenljivo i nestabilno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, tegobe kod osjetljivih osoba će biti nešto izraženije tokom prijepodneva. Povremene padavine će mjestimično kvariti ugođaj i raspoloženje većini populacije. Drugi dio dana proteći će uz ljepšu opštu sliku i postepeno razvedravanje.