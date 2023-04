Draško Aćimović za "Avaz": Dodik ne blefira, prema secesiji ide u nekoliko faza

Za razliku od mnogih analitičara koji smatraju da je eskalacija političke krize i zaoštravanje secesionističke retorike posljedica finansijskih problema RS, bivši bh. diplomata i ekonomski stručnjak Draško Aćimović smatra da su to pogrešne procjene. Upozorava da jedino visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) može pronaći rješenje za, vjerovatno, najveću krizu od rata, čija posljedica može biti i raspad države.



"Ići će do kraja"

- Milorad Dodik će ovog puta ići do kraja. To više nema veze s finansijskom već s trenutnom geopolitičkom situacijom. Svi koji pokušavaju praviti šale ili oni drugi što prijete ratom ili ne znam čime, mislim da griješe. On ide prema secesiji, postepeno, tako da ne treba misliti da je ovo blef. Zato na to ne treba gledati niti podsmješljivo, niti agresivno s prijetnjama - kaže Aćimović.

Dodaje da politička kriza prijeti da preraste u sigurnosnu, te da je prva faza povlačenje sudija iz Ustavnog suda BiH dok naredne podrazumijevaju preuzimanje nadležnosti države od entiteta.

- Oni koji smatraju da sve ovo radi zbog finansijskih problema trebaju znati da se krediti otplaćuju iz ukupnih prihoda Uprave za indirektno oporezivanje BiH - podsjeća Aćimović.

Ekstremno povećanje napetosti

Istovremeno, dodaje, očekuje nas ekstremno povećanje napetosti zbog rata u Ukrajini, koja će rasti narednih mjeseci nakon što počne ukrajinska kontraofanziva. S razbuktavanjem svjetskog ekonomskog rata u BiH će se povećavati siromaštvo i glad.

- Emocije i prazne priče treba ostaviti po strani. Jedino rješenje je da Šmit hitno raspiše vanredne izbore na svim nivoima u BiH, s elektronskim sistemom glasanja i punom kontrolom izbornog procesa, te da se pređe na jednodomni parlament i riješi pitanje Predsjedništva. To znači ukidanje domova naroda i Vijeća naroda, aparata koji koštaju desetine miliona maraka. Dvodomni sistem funkcioniše jedino u SAD, a čak i u Velikoj Britaniji teku rasprave o ukidanju Doma lordova. BiH drugačije ne može izaći iz ove situacije i međunarodna zajednica snosi odgovornost ako se to ne uradi - ističe Draško Aćimović.