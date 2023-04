Kosor: Šmit može promijeniti tok historije, Dodik neće uspjeti

Visoki predstavnik mora voditi računa s kim se sastaje i dogovara. Kada neko ima takvu moć kao što je on ima, može promijeniti tok historije ili promijeniti budućnost.

- Stoga, pamet u glavu i odluke donosi hladne glave - poručila je Šmitu Jadranka Kosor, bivša premijerka Republike Hrvatske u intervjuu za Mrežu na FTV. Kosor je govorila i o naivnom Čoviću, tragičnom Vučiću, Dodiku koji neće uspjeti u svojim nakanama i koji će biti zaboravljen čak i od svojih, Plenkoviću koji bilda mišiće za evropsku funkciju, lažnim obećanjima Evrope zapadnom Balkanu, te promjeni kursa međunarodne zajednice prema BiH.

Kandidatski status

Smatra da se na Balkanu ništa pozitivno posljednjih godina nije dogodilo.

- Od ovih najava, otvaranja neke perspektive evropske i za BiH, da se tu ništa zapravo stvarno ne pomiče sa mjesta. Moje je mišljenje da stvarne želje, stvarne volje članica EU u smislu za proširenjem, stvarnim, istinskim, a pogotovo ne brzim, nema. Ja sam bila vrlo kritična u trenutku kad je Ukrajina kao zemlja koja je napadnuta, gdje se događa strašna agresija, neviđene patnje ljudi, a na to svi moramo biti osjetljivi, kad je dobila zapravo te prve naznake da će dobiti status, da će početi pregovore itd., odmah viknula, politički naravno, a gdje je tu Bosna i Hercegovina. Druga stvar, rekla sam da ne bi bilo pošteno davati bilo kome, ni Ukrajini ni zemljama Zapadnog Balkana, lažnu nadu da će jednom postati članica, ako stvarno te istinske volje ne postoji.

Kaže da kandidatski status koji je BiH dobila u ovom trenutku ne znači gotovo ništa.

- Zato što se ništa u međuvremenu nije dogodilo stvarno. Mislim na ono opipljivo, stvarno, neki korak. I to je za mene zabrinjavajuće upravo iz ovog geopolitičkog konteksta. Jasno je da oduvijek taj cijeli prostor koji zovemo Zapadni Balkan, postoje interesi mnogih moćnih sila zbog strateškog položaja. Tu naravno ubrajam i Hrvatsku. I u tom smislu treba biti iznimno oprezan, precizan, a EU se naslanja na Zapadni Balkan.

BiH nije u opasnosti

Kosor ističe da BiH nije u opasnosti.



- Ponovila bih ono što sam govorila prije dvije, pet, deset, 15 godina - o sudbini BiH moraju odlučivati građani i građanke BiH na izborima, a onda posredno političari i političarke koji vode državu i koji odlučuju na različitim nivoima. Uvijek sam tog stajališta. O tome kakav će biti vaš Izborni zakon, kako će se slagati ove ili one vlade, ova ili ona vlast na ovom ili onom nivou, pa onda naravno i na najvišem nivou, kako će se birati članovi Predsjedništva BiH - o tome se mora odlučivati u BiH i nigdje drugdje. Svi drugi prijatelji, naravno Hrvatska kao država koja je susjedna i s obizorm na činjenicu da je hrvatski narod jedan od konstitutivnih naroda, ima pravo, dužnost i obavezu voditi brigu o Hrvatima, ali samo sa primjerima dobre prakse uz uvijek podršku poštivanja zakona i Ustava. Dakle mi u Hrvatskoj moramo poštivati hrvatske zakone i Ustav i moramo naravno pritom voditi računa da se poštuju Ustav i zakoni BiH, pa tako i izborni zakon.

Izborni zakon BiH se može donijeti samo u BiH

O izjavi Andreja Plenkovića da je lobirao kod Kristijana Šmita da nametne odluke na Ustav i Izborni zakon u korist Hrvata kaže:

- Moj odnos prema institucijama i visokog predstavnika u vrijeme dok sam ja bila predsjednica Vlade, a recimo gospodin Josipović predsjednik države je bio drugačiji. Upravo smo i gospodin Josipović i ja neprekidno ponavljali ovo što sam maloprije rekla. Da Ured visokog predstavnika mora biti zaštitnik postojećih zakona, zakonskih okivra i Ustava BiH. Dakle zaštitnik. Tako ja shvaćam ulogu tog Ureda. I da visoki predstavnik mora jako paziti kad se s kim sastaje, šta sa kim dogovara da se ne bi stvori dojam u bh. javnosti da u bilo kom trenutku možda nije sasvim objektivan i da ne radi u skladu sa propisima BiH. Često mi se čini da poneki političari se odnose prema BiH kao prema nekoj nedovršenoj državi u kojoj svako može nešto reći. Mi smo recimo jako alergični kad neko nama govori kako bismo trebali uređivati stvari unutar Hrvatske.

Naglašava da se Izborni zakon BiH može donijeti samo u BiH.

- Ne može se donijeti ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, nego samo u BiH. O tome se mora glasati u BiH i on mora pomiriti sve političke zahtjeve u BiH kako bi doprinio boljitku BiH. I o tome u konačnici mora voditi računa visoki predstavnik. To je tako jednostavno da ne može biti jednostavnije.

Kosor smatra je Plenkovićeva izjava dosta nesmotrena.

- To je ja mislim bilo više bildanje moći u Hrvatskoj. On inače pokazuje sve više da Vlada postoji kroz njega, on sve rješava, ministri samo klimaju glavom. Tako da on tu zapravo bilda tu svoju nadmoć i pokazuje svoj utjecaj u institucijama EU. Znamo da ima velike aspiracije na neke buduće svoje poslove vezano za taj evropski diskurs tako da mislim da je to bilo više u tom kontekstu. Međutim državnik bi uvijek morao voditi računa o tome kakav to dojam ostavlja i na mnoge druge. Mi koji gledamo sa strane BiH, koji imamo bolna sjećanja na prošlost, posebno moramo paziti da se bilo kakva reakcija ne shvati kao miješanje u unutarnje političke procese i pitanja. Zato ja mislim da svaka izjava koja dolazi iz Hrvatske mora biti kamenčić u građenju mosta da se prevlada trenutačna krizna situacija i da se taj most dovrši, da se preko njega pređe, a ne da se kroz to bilda. Moja izjava koju dajem o BiH ne smije izazvati nikakvu političku turbulenciju u BiH.

Neki naivno misle da će prijateljstvo Čovića i Dodika donijeti neko dobro

Navodi da i predsjednik i premijer Hrvatske vjeruju da rade najbolje za BiH.

- Svakako prije svega za hrvatski narod u BiH. A s druge strane, kao što ja barem vidim, nema nekog iskoraka dužnosti ka BiH koji bi tražili razgovore o tome, koji bi išli korak dalje. Uvijek mora postoja ta vrsta proaktivne politike, inicijativa. Ako ti nešto smeta, onda traži razgovor, ukazuj na to. A to se događa zbog toga što nema jedinstvenog stava. Što vi imate Predsjedništvo BiH u kojem manje više svako svoju pjesmu pjeva i to je u konačnici rezultat svega ovoga. Kada je Milorad Dodik dolazio u Hrvatsku, kada ga je primala Vlada ja sam jasno govorila da neko ko negira genocid u Srebrenici, neko ko slavi neustavan dan Republike Srpske i pritom odlikuje jednog od agresora na neke naše gradove u Domovinskog ratu, ne može biti dobro došla osoba u Republici Hrvatskoj na tom nivou. Ali ta se politika promijenila zato što neki ljudi možda naivno misle da ta saradnja, pa i Dragana Čovića sa Miloradom Dodikom, može donijeti neki prosperitet Hrvatima u BiH.

Na pitanje šta veže Čovića i Dodika odgovara:

- To ja ne znam. Ali za mene je isto bila nevjerovatna izjava Dragana Čovića "čuvajte RS, čestitam vam na tome". Za mene je to nepojmljivo, neshvatljivo i to definitivno nije bila moja politika. Naivno misle neki da će to prijateljstvo dovesti do nekog dobra. Ne mislim da je treći entitet u pozadini.



Kosor smatra da Dodik neće uspjeti u svojim nakanama.

- Sasvim sigurno neće. Nema on neku podršku međunarodne zajednice. On ima zna se čiju podršku, ali neće u tome uspjeti. Međunarodna zajednica je nemarna, u fokusu im je Ukrajina.

Kaže da nerado komentira Vučića.

- On je zbilja tragikomičan lik. To neko bildanje neke snage, mislim da taj čovjek je zapravo neka osoba sa užasno puno nekih kompleksa. Mislim da ga u ozbiljnom političkom svijetu više niko ne shvaća ozbiljno. Čak ni u EU.

Nadam se da BiH više neće biti nedovršena država

Ističe da loši odnosi Hrvatske i BiH traju već duže vrijeme.

- Trebaju se sastati. Sastajati se. Sastajati se. Moje stajalište je uvijek bilo isto - izabrani su svi po istom Izbornom zakonu po kojem je svojevremeno u Predsjedništvo izabran gospodin Čović. Prema tome, ako postoji problem ko Hrvate predstavlja, a postoji, onda o tome trebaju razgovarati ozbiljno oni koji trebaju razgovarati ozbiljno. Predsjedništvo BiH i predsjednik Hrvatske. Ali Predsjedništvo u cjelini, ne pojedini članovi Predsjedništva. I samo takav pristup može dovesti do poboljšanja odnosa i rješavanja nekih otvorenih pitanja.

Kosor naglašava da kad se ima velika moć, moć kojom se možda može mijenjati tok historije ili budućnost, onda treba "pamet u glavu, donositi odluke hladne glave, vrućeg srca za narod.

- Za ljude koji tamo moraju živjeti i živjet će i nakon što visoki predstavnik ode. Naravno da ta funkcija podrazumijeva i da se mora slušati sve. Odluke visokog predstavnika su uvijek neka vrsta kompromisa. Dodik će biti jednostavno zaboravljen jednog dana kad siđe sa političke pozornice, a to će se sigurno dogoditi relativno brzo. Bit će potpuno zaboravljen, neće ga se sjećati ni njegovi. Nadam se da BiH više neće biti nedovršena država. Nadam se da će doći nova generacija mladih ljudi, neopterećenih političara koji neće vući nikakvu prtljagu iz prošlosti, nikakvu koruptivnu prtljagu, koji će imati snagu gledati samo u budućnost. Jednostavno pokušati resetirati i reći ajmo razgovarati - zaključila je Kosor za Mrežu.