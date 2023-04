Halil Lagumdžija: Neprimjereno je pozivati Kneževića da napusti Ustavni sud zbog politike

Predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija komentarisao je najavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će Narodna skupština RS pozvati sudiju Ustavnog suda BiH Zlatka Kneževića da napusti ovu poziciju, jer, kako Dodik tvrdi, Ustavni sud je radio protivustavno na štetu RS.



Političke konotacije

Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija je rekao da je ovo pritisak na gospodina Kneževića.

- Izbjegavam komentarisati nešto što može imati političke konotacije. Poziv koji je poslat sudiji Kneževiću je neprimjereno demokratskim zemljama. Nadam se da neće bit negativnih posljedica, a kako će se njegov odziv odraziti na rad Ustavnog suda, ne znam. Neprimjereno je pozivati nekoga da zbog političkih razloga prestane obnašati tu funkciju - kaže Lagumdžija.

Na pitanje da li VSTV ima mogućnost da predlaže izmjene i dopune nekih zakona, kao onaj o negiranju genocida ili o podrivanju državnog poretka, Lagumdžija je potvrdno odgovorio i rekao kako VSTV ima takve inicijative, ali da je parlamentarna procedura ta koja te zakone “obara.”

- Konkretno, VSTV pored ostalih nadležnosti ima nadležnost da predlaže izmjene i donošenje novih propisa i mi se uključujemo u proces, ali prijedlog utvrđuje resorno ministarstvo pravde i prosljeđuje u parlamentarnu proceduru i na njima je da odluče da li će usvajati nove propise i zakone. Vidite šta se dešava sa izmjenama i dopunama zakona o VSTV-u, padao je i imamo naznake da neće proći novi prijedlog Nacrta zakona - kazao je Lagumdžija.

U Sarajevu se danas i sutra održavaju konferencije predsjednika sudova i glavnih tužitelja u BiH na kojoj će biti razmotrene teme od značaja za rad bh. pravosuđa. Konferencije organizira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji s Delegacijom EU i Misijom OSCE-a u BiH. Teme koje će biti u fokusu su efikasnost rada sudova i tužilaštava, organizovani kriminal i korupcija, transparentnost rada pravosudnih institucija.

Oslobođajuće presude

Lagumdžija je komentirao zašto procesi za teška krivična djela često imaju oslobađajuće presude.

- Statistički podaci su bolji za razliku od prethodnih godina, ali nemamo dovoljno dobrih optužnica za ova krivična djela i nemamo veliki procenat presuda za optužnice koje su podignute, jer one nisu na dovoljno dobrom nivou. One prerastaju u oslobađajuće presude i moramo se tim pozabaviti. Morat ćemo to staviti u fokus i razgovarati s tužiocima i sudijama i vidjeti šta je razlog za tu pojavu - kazao je Lagumdžija, prenosi N1.