Zahiragić o Šmitovom nametanju: Kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost

Zastupnik SDA u Skupštini KS i delegat u Domu naroda FBiH smatra da je visoki predstavnik današnjom interevencijom „nametnuo Vladu FBiH“.

- Šmit (Schmidt) - visoki predstavnik za Bošnjake, je nametnuo novu Vladu FBiH, to jeste nametnuo je Odluku Lidije Bradare o imenovanju Vlade, a pri tome zaobišao je Refika Lendu i njegovu saglasnost, zaobišao je saglasnost potpredsjenika koji predstavlja preko 70% građana Federacije!

To, naravno, nije stalno rješenje, jer bi se naredni put moglo okrenuti, pa se izabrati Vlada FBiH bez saglasnosti Hrvata u rukovodstvu Federacije. To Šmit i oni koji mu daju naloge, nisu smjeli dopustiti! Sve su, do posljednje, maske pale! Čekao je Šmit sinoć i danas, dok ucjenom, korupcijom i političkom trgovinama, Trojka i dio međunarodne zajednice, nisu sakupili 50 ruku u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH.

Pogodovanje HDZ-a

Ponude su bile izdašne. Toliko izdašne, da je Ramo Isak završio kao kandidat za Ministra MUP-a FBiH - nije vam šala! Ovo je izdaja Trojke, potpomognuta prvoklasnom političkom korupcijom od strane međunarodnih zvaničnika. Svi Bošnjaci koji u Predstavničkom domu glasaju za saglanost na nametnutu vladu su izdajnici bošnjačkog naroda i njegovih političkih interesa, ali i svi zastupnici koji glasuju, bez obzira na etničku pripadnost, izdajnici su ideje o normalnom demokratskom i građanskom društvu i državi!

Ustavne reforme, a koje su nametnute od 2026. godine, su takve da se jedan potpredsjednik, nakon 60 dana, može zaobići, osim ako ima podršku 3/5 - kluba. Što, svakako, za ubuduće pogoduje samo HDZ-u, koji uvijek može imati 3/5 Kluba Hrvata, a ne bi imao recimo 2/3 Kluba Hrvata.

"Kršćanske vrijednosti"

1/2 je poznata većina, većina od 2/3 također je poznata u demokratiju, ali 3/5 je prvi put u historiji bilo kojeg organa odlučivanja uvedena većina. To je, dakle, na miligram izvagano rješenje po volji Zagreba i HDZ-a. Kako reče ministar vanjskih poslova Mađarske, u razgovoru sa Čovićem, idu izmjene Izbornog zakona u skladu sa "kršćanskim vrijednostima"... I dođoše. Nametnuše ih "prijatelji" iz međunarodne zajednice!

Od danas, više ništa neće biti isto. Nova pravila igre, jednostavno, zahtijevaju i novi način igre. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost!