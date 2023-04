Tegeltija na Jahorina ekonomskom forumu govorio o inflaciji kao prijetnji za ekonomiju

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar finansija i trezora Zoran Tegeltija učestvovao je danas na Jahorina ekonomskom forumu, gdje je govorio na Panelu "Inflacija, najveća prijetnja po ekonomiju i mjere stabilizacije“.



Inflacija nije ništa novo i prisutna je svugdje u svijetu, ali, prema riječima ministra Tegeltije, neophodno je da se kontroliše, jer, između ostaog, izaziva poremećaje u privredi.

On je naglasio da vlasti treba da stvore uslove za investicije i da je potrebno više ulaganja u infrastrukturu, jer to stvara pretpostavke privredi da reaguje.

- Inflacije će uvijek biti. Nasreću, privreda je znala da odreaguje. Počelo je s pandemijom, poslije je došlo do sukoba u Ukrajini, što je dovelo do poremećaja na tržištima i to se posebno odrazilo na cijene hrane i energenata i utjecalo i na cijene u BiH - naglasio je ministar Tegeltija.

Smatra da će borba s inflacijom trajati još najmanje dvije-tri godine.

Na panelu o inflaciji, osim ministra Tegeltije, govorili su ministar finansija Crne Gore Aleksandar Damjanović i ministrica finansija Republike Srpske Zora Vidović, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.