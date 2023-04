Proljetna akcija čišćenja i uređivanja grada Bihaća

Javno komunalno preduzeće "Komrad" Bihać ovih dana provodi opsežnu akciju čišćenja nekoliko središnjih gradskih zona. U okviru "Proljetne akcije čišćenja" uređuju se odabrane lokacije u naseljima Ozimice 1, Ozimice 2, Harmani, Donje i Gornje Prekounje, te na samom Gradskom trgu.



Cilj akcije je u aprilu, mjesecu čistoće, podignuti svijest o očuvanju okoliša i unapređenju životne sredine. Zato Uprava preduzeća osim redovnih aktivnosti po programu zajedničke komunalne potrošnje, samoinicijativno realizira dodatne poslove u urbanom dijelu grada.

Za ovu priliku osiguran je maksimalni angažman autočistilice, a radilo se na uklanjanju mini - deponija na javnim površinama, popravljanju gradskog mobilijara, pranju i čišćenju kontejnerskih posuda na eko - otocima, te lakiranje i servisiranje svih parkomata, uz brojne druge aktivnosti.

- Riječ je o akciji širih razmjera na čišćenju i uređivanju nekih površina koje su možda u proteklom vremenu bile i zapostavljene, a narušavale su generalnu sliku i izgled našeg grada. Moram naglasiti da ova akcija neće trajati samo dva dana, već da će to biti kontinuirani proces. Posvetit ćemo se maksimalno čistoći i uređenju svih dijelova našeg grada, naravno u saradnji sa našim partnerima Gradskom upravom i Zavodom za prostorno uređenje. To nije posao koji ćemo završiti za neko određeno vrijeme, nego je to praktično jedan trajni zadatak - izjavio je direktor Javnog komunalnog preduzeća "Komrad" Bihać Mehura Selimović.

Ovaj put zatražena je i podrška svih građana, odnosno njihova saradnja, sugestija i razumijevanje tokom realizacije planiranih aktivnosti.