Prvomajski uranak u Mostaru

Hrvatska muzika Mostar održala je tradicionalnu prvomajsku promenadu ulicama Mostara na Međunarodni praznik rada. Hrvatska muzika Mostar budnicom je poželjela dobro jutro svim Mostarcima i izvodeći poznata djela zabavne muzike čestitala građanima 1. maja, Međunarodni praznik rada.

Šetnica je krenula jutros u 6 sati ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače, zatim Ulicom kneza Mihaila Viševića Humskog, prema raskrsnici kod Doma zdravlja, zatim ravno prema i preko Staroga mosta do izlaza na Ulicu maršala Tita.

Nastavila je Ulicom maršala Tita do raskrsnice kod bivše robne kuće ''Razvitak'', zatim preko Trga Musala do raskrižja sa Šantićevom ulicom, pa dalje do raskrsnice kod hotela ''Ero''.

Šetnica ulicama

Šetnica se nastavila Ulicom dr. Ante Starčevića, Ulicom kralja Tomislava i Ulicom kardinala Stepinca te je završila na Trgu hrvatskih velikana – Rondo.

Hrvatska muzika Mostar nastala je 17. maja 1889. godine i ima titulu jednog od najstarijih puhačkih orkestara u Bosni i Hercegovini.

Od tada do ovih dana, usprkos svim nedaćama, ratovima i drugim nepogodnostima, uspjela se održati.

Doprinos kulturi

Hrvatska muzika Mostar broji 30 članova, a probe se odvijaju dva puta sedmično u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače.

Svojim radom i djelovanjem Hrvatska muzika Mostar doprinosi afirmaciji kulture u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, čemu svjedoči sve veći broj mladih ljudi koji žele biti dio najstarijeg puhačkog orkestra u Bosni i Hercegovini.