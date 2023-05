U Bužimu proučena hafiska dova hafizu Emin-ef. Grošiću - Avaz

U sklopu stare Bužimske tvrđave nalazi se stara drvena džamija. Na tarihu se može uočiti da je obnovljena 1838. godine, a detalji oko datuma njene izgradnje nisu poznati. Ona je bila jedina džamija bužimskog kraja dugi niz godina, dok se nisu napravile nove džamije i nastali novi bužimski džemati. U toj prelijepoj drvenoj džamiji, u nedjelju 30. aprila 2023. godine, održana je hafiska dova dugogodišnjem imamu ove džamije hafizu Emin-ef. Grošiću.



Vrijedan imam koji razumije vjeru

Na svečanosti su se obratili glavni imam i predsjednik Medžlisa IZ Bužim Mehmed-ef. Harčević i Eniz-ef. Veladžić, koji su istakli da je hafiz Grošić vrijedan imam, koji razumije vjeru, odlično poznaje šerijatske propise i tumačenje Kur'ana Časnog, te aktivno sudjeluje u radu Izvršnog odbora i predstavlja imame u udruženju Ilmijje. Istakli su da je on treći hafiz u dvadeset i dva bužimska džemata i da je ova titula dodatni stimulans njegovim kolegama i učenicima.

Hafizi Kur'ana Časnog poredani u prelijepu halku, sjedeći na šarenom bosanskom ćilimu, su proučili po odlomak iz Kur'ana Časnog i tako napojili duše prisutnih učenjem Kur'ana. Na ovoj dovi Kur'an su učili hafizi: Suad i Dževad Šahinović, Abdullah Tričić, Numan Bajrić, Elmir Mehmedović, Edin Fajković, Ahmed Šišić i Muhamed Žutić.

Blagodati Kur'ana

Nakon učenja čestitih hafiza, prisutnima se obratio muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić. On je govorio o blagodatima Kur'ana, o vrijednosti njegovog učenja i postupanja u skladu sa njegovim preporukama.

- Samo gledanje u Kur'an je ibadet i dobro djelo. A kakva je onda tek vrijednost u učenju Kur'ana, razmišljanja o njegovim postulatima, a tek kakva li nagrada očekuje onoga koji radi i djeluje u skladu sa kur'anskim načelima. Čestitam cijenjenom hafizu Emin-ef. Grošiću na ovoj posebnoj tituli i sretan sam što je ova drevna i lijepa džamija dobila još jednu posebnost, a to je da je imam u njoj čuvar Kur'ana Časnog. Dolaskom islama u Bužim na ovom mjestu se uči i poučava Kur'an. Osmanlije su na ovim prostorima ostavljali tzv. mustahfize, a to su ljudi koji su čuvali islam, grad i džamije. I zbog toga sam sretan da je ova džamija dobila čuvara Allahove knjige. Dugo godina je Krajina imala samo jednog hafiza, hafiza Suad-ef. Šahinovića, koji je upravo iz ovog mjesta, Starog grada i koji je učio Kur'an u ovoj džamiji. Sa Emin-ef. Grošićem, Muftijstvo bihaćko je dobilo 47. hafiza. Uskoro ćemo imati hafisku dovu za hafiza Semir-ef. Bušatlića iz Prijedora, a sa nama je izaslanik reisu-l-uleme hafiz Mirnes Spahić, koji je izveo do sada četrdeset hafiza, te nam je posebno drago da je on danas izaslanik reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića – istakao je muftija Kudić.

Posebna vrijednost svečanosti

Nakon toga je hafiz Emin-ef. Grošić proučio posljednje kur'anske sure, njegov muhaffiz hafiz dr. Rifet Šahinović je proučio dovu.

Posebnu vrijednost ovoj svečanosti je dalo i prisustvo izaslanika reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, jednog od najuspješnijeg muhaffiza u Bosni i Hercegovini i čuvara Božije riječi hafiza Mirnes-ef. Spahića, muderrisa u Behram-begovoj medresi u Tuzli. On je u svom obraćanju prenio selame i čestitke reisu-l-uleme, te se osvrnuo na put kojim mora proći svaka osoba koja želi da postane hafiz.

- Kaže se da se na putovanju ljudi najbolje upoznaju i da se tada vidi ko je kakav. Ja ipak smatram da se najbolje ljudi mogu upoznati kroz put hifza, jer je to veoma težak i mukotrpan proces. I taj put hifza ne prestaje ni nakon svečanog čina hafiske dove, jer muhaffiz ne ostavlja svog hafiza. On njega prati u njegovom radu, napredovanju i učenju Božije riječi. Da bi jedan hafiz postao hafiz, on se mora sastati sa svojim muhaffizom najmanje sedam stotina puta. Ti sastanci traju od deset minuta, pa do sat vremena. Da bi muhaffiz bio uspješan i da bi motivisao svoje kandidate za učenje hifza, on mora biti dostupan njima 24 sata i ne može imati radno vrijeme koje je vremenski ograničeno. Iako se naš hafiz Emin i njegov muhaffiz dr. Šahinović poznaju dugo i prije učenja hifza, oni su se najbolje upoznali upravo kroz ovaj proces kroz kojeg su prošli. Islamska zajednica neumorno radi na promociji hifza, na edukaciji i poučavanju hifza i mi nećemo stati nikada, a pogotovo dok svaka naša čaršija ne bude imala čuvara Allahove knjige, jer svaki hafiz za sobom vuče drugoga, zbog bereketa i blagoslova časnog Kur'ana – istakao je hafiz Mirnes Spahić, koji je potom dodijelio diplomu hafiza Kur'ana Časnog hafizu Emin-ef. Grošiću.

Ko je Emin-ef. Grošić

Emin-ef. Grošić (sin Ahmeta i Senije), rođen je 1975. godine u naselju Gornji Brigovi, općina Bužim. Osnovnu školu je završio u Bužimu. Pohađao je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a zbog agresije na našu domovinu, srednjoškolsko obrazovanje je završio u medresi "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu. Na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću diplomirao je 2005. godine. Na mjestu imama, hatiba i muallima u džematu Stari Grad Bužim, zaposlen je od 1997. godine. Od 2010. godine predsjednik je udruženja Ilmijje pri Medžlisu Islamske zajednice Bužim. Također, od 2010. godine je član Izvršnog odbora Medžisa IZ Bužim. Sa suprugom Edinom ima dvoje djece, sina Humejda i kćerku Šejmu."

Hafiz Emin ef. Grošić je posvećen službenik Islamske zajednice, koji je svojim primjerom i radom inspirisao mnoge ljude, a njegovo postignuće jučer je potvrda njegove posvećenosti i predanosti učenju i razumijevanju vjerskih nauka.