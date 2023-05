Brnabić: BiH ima mnogo potencijala koji treba iskoristiti

Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, boraveći u Mostaru na Međunarodnom sajmu ekonomije, kazala je kako danas, prije svega, šalje ekonomske i privredne poruke.

- Mi imamo fenomenalan oblik saradnje i odlične rezultate u privrednoj, bilateralnoj saradnji. Imamo tri najnevjerovatnija pokazatelja. Prvi je da smo u posljednjih 10 godina između BiH i Srbije uspjeli duplirati nivo bilateralne razmjene. BiH je naša druga izvozna destinacija, što je pokazatelj koliko je važan partner Republike Srbije – istakla je ona, dodavši kako je Njemačka prva izvozna destinacija Srbije.

Dodala je da je Srbija Bosni i Hercegovini treća izvozna destinacija.

- To samo pokazuje koliko smo upućeni jedni na druge i koliko su veliki naši potencijali. Mi smo u 2022. godini dostigli gotovo 3,3 milijarde eura međusobne razmjene, od toga je malo više od dvije milijarde eura bio izvoz iz Srbije u BiH – naglasila je predsjednica srbijanske vlade.

Lijepi odnosi

- Ja ne vjerujem da je to Mostar, ja se uvijek lijepo osjećam u Mostaru i imam jako lijepe odnose s gradonačelnikom. Vjerujem da to nije prava slika Mostara – navodi ona.

Brnabić se jutros, uoči otvaranja Sajma gospodarstva u Mostaru, susrela s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto te otkrila kako su razgovarali o tome da u neko dogledno vrijeme organiziraju zajedničku sjednicu Vlade Srbije i Vijeća ministara.

- Prva i jedina zajednička sjednica je organizirana u Sarajevu 2015. godine, kada je Aleksandar Vučić bio premijer. Ja sam 2017. godine kao predsjednica Vlade poslala pismo i inicirala zajedničku sjednicu. Nikada nisam dobila odgovor. Danas smo razgovarali o tome kada bismo mogli nastaviti s ovom praksom i organizirati drugu zajedničku sjednicu – napomenula je ona.

Ističe kako su razgovarali i o drugim projektima te kako je inicirala razgovore o energetskim projektima, jer BiH, kako kaže Brnabić, ima mnogo potencijala koji zajedno mogu iskoristiti.

- Ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, nego i na to da svi u regiji budu uključeni, i Hrvatska i Crna Gora, jer takvi projekti imaju prekogranični efekt. Mislim da je to svima u interesu, a posebno BiH, jer to znači dodatne strane investicije i porast BDP-a. Na to ne trebamo gledati kao na političko pitanje nego investicijsko – utvrdila je ona.

Bez nikakvih očekivanja

Za odnose Beograda i Prištine kazala je kako nema nikakva očekivanja. Smatra da Priština krši Briselski sporazum potpisan prije više od deset godina, prvi sporazum o stabilizaciji koji je svojim potpisom garantirala Evropska unija.

- Pokušavamo nastaviti biti tolerantni, nastaviti čuvati mir i kakvu-takvu stabilnost unatoč naporima Prištine da izazove destabilizaciju – rekla je ona.

Brnabić je na kraju podsjetila kako je Bosna i Hercegovina jedna od država nepriznavača Kosova, što ona smatra normalnim i logičnim s obzirom na to da je BiH zemlja koja zastupa nepovredljivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznate države članice UN-a.

Zašto Dodik nije prisustvovao

Odgovorila je i na pitanje zbog čega se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas nije pojavio na otvorenju Međunarodnog sajma privrede u Mostaru.



- Mislim da danas iz privatnih razloga nije došao. Ne mislim da je bilo kakva politička poruka, ali morate ga pitati - istakla je.