Nikšić: Ne pristajemo da nas bilo ko ucjenjuje i izigrava dogovoreno

- Pred Vladom FBiH brojni su izazovi. Od činjenice i političke situacije koju imamo u Federaciji do onoga što imamo kao stanje u ekonomiji, ispunjavanje naših obaveza na našem evropskom putu - istakao je u Dnevniku D na FTV premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.

- Ključna stvar je aktueliziranje zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala koji je nažalost mrtvo slovo na papiru. Da stvorimo konačno pretpostavke da se formira u Federalnom tužilaštvu "federalni Uskok" i da se formira u Vrhovnom sudu odjel za procesuiranje djela korupcije i organizovanog kriminala. Smatram da je to jedna pošast koja je zahvatila ovo društvo i uzela duboke korijene.

Pojašnjava da su pozvali rukovodstva javnih kompanija da mandate stave na raspolaganje Vladi jer smatra da je "izigravanje zakona ovo što imamo i da bi trebali oni koji dolaze kao rukovodstva javnih kompanija da dijele sudbinu Vlade. Vlada koja je vlasnik većinski tih kompanija treba da imenuje uprave koje će provoditi politike Vlade. Naravno, nova Vlada može ostaviti iste ljude."

Nikšić ističe da bi volio da je još jučer zaustavljeno zapošljavanje podobnih,a ne sposobnih.

- Učinit ću sve da počnemo stvarati pretpostavke za to. Nažalost sve dok imamo ovako uređenu zemlju, sve dok je Vlada većinski vlasnik u tim kompanijama ona će uticati na imenovanja u tim kompanijama. Naravno da ćemo gledati da dođu što kvalitetniji ljudi, ali naravno da ćemo gledati i da dođu ljudi koji su spremni i koji su opredijeljeni da kompatibilno sprovode politike Vlade.

Stekli su se uslovi da Parlament Federacije počne normalno raditi

Kaže da mora postojati kontinuitet izvršne i zakonodavne vlasti.

- Ja nikad neću upasti u zamku da kažem da sve što je radila prethodna Vlada nije dobro, da je bio samo kriminal, korupcija, da nije bilo pomaka. Sve to osjećaju najbolje građani na svojoj koži, ali mi kao nova Vlada moramo držati do kontinuiteta onoga što jeste izvršna vlast u FBiH i što jesu zakoni. Moramo da utvrdimo praksu da zakoni i provođenje zakona ne zavise od toga ko će doći u vlast.

Na pitanje da li su se stekli uslovi da Federalni parlament konačno počne raditi, premijer odgovara:

- Iskreno se nadam da jeste. Nažalost zbog ove aktuelne situacije sa izborom Vlade zbog svih tih opstrukcija i blokada koje smo imali, Federalni parlament je uglavnom radio na principu vanrednih sjednica. Mi smo danas napravili i prve iskorake kad je u pitanju Vlada Federacije. Povukli smo iz parlamentarne procedure sve zakone i akte koji su bili tamo i bio sam zaista iznenađen da se tamo govori o materijalima koji su od marta 2015. do danas u parlamentarnoj proceduri, a da nisu razmatrani. Dali smo 15 dana rok ministrima da prouče te dokumente i da onda dogovorimo da se vrate u Parlament. Smatram da se time stiču uslovi da Parlament počne raditi.

Navodi da je 51 tijesna većina.

- Ali ja sam nekako umjereni optimista da ćemo tu većinu povećati na način da mi pokažemo svoju dobru volju, opredjeljenje da ponudimo zakonska rješenja koja su u interesu građana BiH očekujući da će se zastupnici ponašati odgovorno i podržati te projekte. Naravno bit će i onih koji neće jer to nije njihova politička partija. SDP se nije tako ponašao. Očekujem, bez obzira na najave, da će se pojaviti zastupnici i iz tog bloka koji će razmišljati svojom glavom i da će cijeniti zakonska rješenja koja dođu u Parlament, a ne ko je to predložio.

Spremni smo na kompromise, ali ne i na kompromitaciju

Govoreći o koaliciji na državnom nivou kaže da su radom Vijeća ministara i formiranjem većine u Federaciji odlučili se, pružili ruku i pokazali spremnost da rade na promjenama stanja u BiH koje će biti u interesu građana BiH.

- Zaista mislim da nam i istočna i južna interkonekcija trebaju i da je to u interesu građana BiH i da treba stvarati pretpostavke. To treba da bude pitanje na državnom nivou. Imali smo dogovor da to ide na sjednicu Vijeća ministara poštujući potrebu za tim, ali u isto vrijeme ističući potrebu kako smatramo da je u interesu naših građana da se prave iskoraci i prema našem članstvu u EU. Cijelo vrijeme govorimo da smo spremni na kompromise, ali nismo spremni na kompromitaciju. Ne pristajemo na to da nas bilo ko dovodi pred svršen čin, da nas ucjenjuje i da izigrava ono što smo dogovorili kao stav.

Nikšić ističe da postoji ogromna razlika između onoga kako se dogovara sa Miloradom Dodikom u odnosu na ono kako se on ponaša pred kamerama.

- Naravno da nije ugodno kad jedno dogovarate, a onda doživite nešto drugo. Ispadate vi neozbiljni, ispada da nešto popuštate. Ja ne reagujem na svaku njegovu izjavu, jer to ne može proizvesti ništa drugo nego dodatno dolijevati ulje na vatru. Međutim, vrlo jasno treba reći da ne treba neozbiljno shvatiti i doživjeti ono što dolazi kao retorička prijetnja budućnosti, miru, stabilnosti BiH i naravno da to shvatamo ozbiljno.

Naglašava da masovno iseljavanje stanovništva mora biti alarm vladajućima da počnu raditi u interesu građana.

Ne bih Denisa Bećirovića i Irfana Čengića stavljao u istu ravan

Kaže da u se u ovom trenutku neće ići u rekonstrukciju Vlade Kantona Sarajevo.

- Smatram da je vrlo važno da realiziramo projekte koje smo započeli, a tu konkretnu priču vode naše kantonalne organizacije pa ćemo prepustiti da oni to procijene.

Na pitanje jesu li Denis Bećirović i Irfan Čengić odmetnuti kadrovi SDP-a odgovara:

- Mi smo, kao SDP, pokazali da trpimo i da možemo podnijeti da ljudi u SDP-u imaju prava na različita mišljenja, na svoje stavove. Naravno ključni su stavovi ograna SDP-a i poštivanje organa SDP-a. Ni u kom slučaju njih dvojicu ne bih stavljao u istu ravan. Mogu reći da malo bolje razumijem istupe i poziciju gospodina Čengića. Sa Denisom imam komunikaciju. Naravno on pokušava da bude član Predsjedništva svih građana BiH, da daje priliku nečemu što nije isključivi stav SDP-a. Sa te strane mogu da razumijem.

Naglašava da je klasična neistina da je Damir Hadžić kandidat za direktora BH Telecoma.

- Nikad ni spomenut čovjek nije ni u kakvoj komunikaciji. Smatram da je to zaista i neprofesionalno i nekorektno i bezobrazno. Svi koji ispunjavaju uslove mogu biti kandidati za tu poziciju, pa i Aner Žuljević. Mi još nismo sjeli da govorimo o tome, imamo puno drugih prioriteta.