Nedžad Korajlić za "Avaz": Ljudi su pod pritiskom, posvetimo se boljem i kvalitetnijem životu

Slučajevi masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu zaprepastili su ne samo region već i svjetsku javnost, kaže za "Avaz" profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Korajlić. Dodaje kako je ovakve zločine teško predvidjeti i da se oni jednostavno dese kada u ljudima dođe do tačke pucanja, a razlozi mogu biti različiti.



- To je problem koji imamo ne samo u Srbiji već i u regionu. Ja sam prije par dana, nakon događaja u školi u Beogradu i u SAD, rekao da se bojim domino efekta. I vrlo često to zna biti repriza nekih dešavanja jer ljudi su sa svih strana pod pritiskom različitih socijalnih, ekonomskih i drugih problema. Imaju veoma kratak "fitilj" i dolazi do pucanja po svim šavovima. Previše grubo zvuči ali je zaista tako - kaže Korajlić za portal "Avaza".

Zbog toga se, naglašava, primarno moramo posvetiti mladima, posebno djeci do 14 godina. Hitno se moramo upitati šta poduzeti da se ovakvi monstruozni zločini preveniraju.

- Neki kažu da treba smanjiti posjedovanje oružja i slažem se. I to je jedna od stvari koje treba uraditi. Međutim, pitanje je da li osobi, koja je odlučila nešto da napravi, treba oružje ili možda vatra, struja, plin ili nešto drugo. Mi treba da se posvetimo boljem i kvalitetnijem životu građana, kako predstavnici vlasti, tako i obrazovne i zdravstvene institucije i kompletno društvo u kojem živimo. Da nađemo što je moguće bolji modus kako da prevaziđemo neke probleme. Kod ovakvih ljudi se vrlo često primjete oscilacije u njihovom životu, bolest, paranoidna šizofrenija, ili nešto drugo pa bi bilo dobro da obratimo pažnju na rane znakove i prepoznamo to. Ako osoba prijeti nekome, pravi ekscesne situacije, da pokušamo da se na neki način osvijestimo i da ljudima koji imaju probleme pokušamo pomoći - ističe profesor Nedžad Korajlić za "Avaz".