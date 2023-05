Konaković: Značajno smo popravili poziciju u odnosu na SDfA, oni su trgovali ministarstvima zbog stranačkog interesa

Ministar vanjskih poslova BiH i lider Naroda i Pravde Elmedin Konaković se na društvenim mrežama osvrnuo na trenutnu političku situaciju te je nju uporedio sa prošlim mandatom.

- U ovom mandatu SNSD na državnom nivou ima jedno ministarstvo manje, naša strana jedno ministarstvo više, iako nam je pregovaračka pozicija bila znatno lošija od koalicije SDFA u prošlom mandatu. Oni su imali Denisa Zvizdića na čelu Vijeća ministara, mogli su pregovarati sve dok ne dobiju šta god žele. Željeli su Vladu Kantona Sarajevo i zbog toga su trgovali ministarstvima u Vijeću ministara, agencijama koje su davali šakom i kapom zbog stranačkih interesa – naveo je Konaković.

HDZ ima ministarstvo manje

Dodaje da HDZ u ovom mandatu ima jedno ministarstvo manje u Vladi FBiH, a u koaliciju su ušli HDZ 1990 i POMAK, stranke okupljene oko HNS-a.

- Naša strana ima ista ona ministarstva koja je imala koalicija okupljena oko SDA. SNSD i HDZ u Domu naroda imaju isti broj delegata kao u proteklom mandatu, nijednog više. Kad podvučemo liniju, i matematika i zdrav razum kažu da smo značajno popravili poziciju u odnosu na prethodnike iz SDFA. Bez obzira na matematiku i zdrav razum kreirala je ta mašinerija narativ kako smo izdali, trgovali i kako je ovo vlast podređena Zagrebu i Beogradu, a mi njihovi podanici – napisao je Konaković.

Pojašnjava da je za 100 dana rada Vijeća ministara usvojen rekordan budžet, ojačane su institucije BiH, usvojeni dokumenti koje koalicija SDFA nije godinama usvajala, sa istim partnerima u vlasti.

- Oni nas zovu izdajnicima, podanicima. O njihovoj korupciji neću sad, hoću u narednom periodu često. O reviziji presude protiv Srbije, o potpisanim sporazumima i drugim strateškim greškama neću sad, hoću u narednom periodu često. Većina je prozrela narativ laži, ljudi nas dobro poznaju, javljaju se i pružaju podršku. Ima i onih koji bi morali biti pravedni i javno govoriti samo istinu, a bez argumenata i dokaza nas napadaju. Njima će biti posebno teško kad padnu maske korupcije i kad se cijela BiH uvjeri da su braneći stranku mimo svih pravila nanosili štetu i ljagali poštene i časne ljude koji se bore za bolju Bosnu i Hercegovinu – istakao je Konaković.

Neko će izgubiti obraz

Dalje ističe da će neko izgubiti obraz i čast te da neko laže.

- Bit ćemo to mi ako se ispostavi da smo trgovali državom zbog pozicija, to se sakriti ne može. Ako se to ne desi, a naravno da neće, obraz i ugled gube svi oni koji su zbog stranke ljagali poštene i časne ljude. Botove i stranačke ovisnike neće biti stid, oni stida nemaju. Neke koji bi morali biti pravedni, učiti druge da govore istinu pa makar i sami ostali, nadam se da hoće. Ne govorim ni o kalkulantima i kukavicama koji su misleći da nemamo ruke za Vladu FBiH ucjenjivali, kalkulisali. Kad su svoje ljude slagali i izgubili sve što su ultimativno tražili u pregovorima, onda su i oni počeli priču o izdaji, Zagrebu i Beogradu. Vrijeme je sudija od kojeg se pobjeći ne može – zaključio je Konaković.