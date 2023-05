Čović: Ključni problem prekida partnerstva sa SDA nepovjerenje i nevjerodostojnost

U Mostaru je okončan 14. po redu Sabor HDZ-a BiH, nakon čega se novinarima obratio novi-stari lider ove stranke, Dragan Čović.



On je kazao da su na opće zadovoljstvo dobili novu strukturu središnje razine stranke sa vrlo jasnim zadatkom da program koji su usvojili i strategiju do 2030.godine provedu do kraja, koordinirano i s novom energijom.

Izborno zakonodavstvo

-To je i do sada bio osnov našeg zajedničkog rada unutar svih institucija BiH, kako hrvatskog naroda, tako i predstavnika druga dva naroda , odnosno, nositelja zakonodavne i izvršne vlasti stvorimo ambijent da već ove godine možemo kazati da smo ispunili sve ono što se od nas očekivalo, kada je u pitanju integracijska aktivnost, da okončamo rok , koji stoji ispred nas od šest mjeseci da završimo izborno zakonodavstvo i ograničene izmjene ustava BiH tako da to više nikad ne budu teme koje bi nas trebale opterećivati, odnosno, da se do kraja posvetimo ekonomskim i socijalnim pitanjima i definiranju osnovnih standarda funkcioniranja države BiH. Želimo u tome biti predvodnici i pozivam sve prijatelje koji su danas bili gosti iz partnerskih stranaka na razini Vijeća ministara BiH i entiteta, ali i partnerskih stranaka kroz HNS da to radimo u jednom snažnom zajedništvu. Uvjeren sam da za to postoji jedna nova vizija, nova energija, novi zamah i dovoljno poticaja da se ne bavimo sobom i da se okrenemo budućnosti- kazao je Čović.

Pojasnio je da su vrlo jasno definirane odrednice HDZ-a kada je u pitanju BiH i pozicija hrvatskog naroda, ali i put kada je u pitanju vanjska politika.

-Željeli smo, to sam danas i naglasio, da potpuno promijenimo tu paradigmu u vođenju ili provođenju vanjske politike BiH, da ona više nikada ne bude politika jedne osobe, jedne obitelji, stranke, kako god hoćete, da ona bude usuglašena, da se zna gdje se donosi, a zna se vrlo jasno kako se provodi. Kada predsjedavajuća Vijeća ministara BiH ode Brisel, ili danas u Ujedinjeno Kraljevstvo ona govori u ime BiH, ne iznosi svoja stajališta i neusklađena stajališta. To bi trebalo biti praksa kada je u pitanju vanjska politika, a na isti način kada govorimo o uređenju pravne države BiH-kazao je on.

Pitanje demografije

Dodao je da je možda najosljetljiviji dio u Strategiji HDZ-a demografija, „jer mislimo da su ti trendovi posebno ojačani u zadnje četiri godine“.

Naveo je i da ima povjerenje u nove partnere, jer, „bez tog povjerenja sve je uzalud“.

-Sve ono što smo propustili treba brzo , sve spinove protiv nas staviti po strani. Nema nijednog razloga da se bilo koja točka na Vijeću ministara ili Vladi FBiH donese preglasavanjem, ako je to koalicija, partnerstvo, o bilo kojoj temi treba raspraviti i onda na najbolji način donijeti-rekao je Čović.

Upitan u kojem je trenutku HNS, odnosno, HDZ odlučio da im SDA, dugogodišnji partner neće biti partner, Čovič je rekao da je ključni problem nepovjerenje zadnje dvije godine i nevjerodostojnost.

Okončanje procesa do kraja mjeseca

-To je trenutak kada su predvodnici te politike, gospodin Izetbegović i kolege kazali da je u njihovoj strategiji taktika bila doći do dogovora, a onda svjesno to koristili u kampanji kao jednu prednost da nisu podlegli pritisku HDZ-a za dokumente koji su potpisali. Znači, ne možete za partnere imati nekoga s kim trgujete, pregovarate, politički usuglašavate dvije godine i kad potpišete dokument pred čitavim svijetom, a stotine vaših kamera je bilo kad smo potpisivali, onda kazati: „Mi smo se malo šalili“. To je neozbiljno, to je neodgovorno-rekao je on.

Lider HDZ-a BiH je također izrazio uvjerenje o tome da će u preostala tri kantona, HNK, SBK i LK proces uspostave vlasti biti završen do kraja mjeseca te da nema razloga da bilo kojeg partnera eliminiraju iz pregovora.

-Naša želja je da imamo vertikalu kad je u pitanju ta supsidijarnost unutra države, međutim, bez bilo kakvih ograničenja, a to sam prepustio županijskim razinama vlasti- kazao je on.