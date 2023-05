Bečarević na Krugu 99: Južna gasna interkonekcija nudi sigurnost snabdijevanja, Istočna je novi ulaz iz istog pravca

Bosna i Hercegovina, odnosno "BH gas", je u sve gasne karte ucrtala Južnu interkonekciju kao odvojak sa projekta IAP, tako da je taj projekat puna diversifikacija izvora, sigurnost snabdijevanja u punom obimu, dok nova Istočna interkonekcija je samo novi ulaz iz istog pravca, ne garantuje sigurnost snabdijevanja, izuzev onoga što nosi sa sobom, a to je politika, izjavio je to Almir Bečarević, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99", javlja Anadolija.



Sedam do 15 dana

Tema današnje sesije bila je "Istočna konekcija protiv Južne konekcije?".

Prema riječima Bečarevića, u narednih sedam do 15 dana vrlo vjerovatno će Istočna interkonecija proći na Savjetu ministara BiH.

"Velika je žurba da ona što prije prođe. Razlozi su vrlo jednostavni. Imaćemo u narednom periodu obraćanje (op.a. predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke) Cvijanović pred Ujedinjenim nacijama, a s druge strane će vrlo vjerovatno u nekih narednih 20 do 30 dana sa ovom idejom, ja ću ga tako nazvati, gasovodom koji nije samo gasovod, on je i termoelektrana na plin, odnosno jedna vrsta politike (op. a. predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad) Dodik posjetiti Moskvu i pored ordena koji će uručiti, uručiće i ovu ideju i očekivaće s te strane vrlo vjerovatno kredite koji bi trebali, ne samo pomoći njemu u realizaciji ove intekonkcije već i u samoj finansijskoj stabilnosti Republike Srpske", rekao je Bečarević.

Govoreći o Južnoj interkonekciji, rekao je da se trenutno razmatraju dvije opcije i da ne može sa sigurnošću reći koja će proći.

Istakao je da je jedna opcija da tu interkonekciju realizuje nova kompanija formirana u Hercegovini, odnosno da se i "BH gas" izbaci iz ovog projekta, onaj koji je doveo projekat do glavnog projekta.

"Drugi prijedlog koji je na stolu je da se, uslovno rečeno, 'BH gas' transformiše u neki hibrid koji bi imao svoj dio preduzeća u Mostaru", rekao je on i dodao bi to bilo "generalno podijeljeno po nacionalnoj osnovi".

Naglasio je da mu je "zaparalo uši" da je Hrvatski narodni sabor, prije mjesec-dva, donio deklaraciju kojom je proglasio Južnu plinsku interkonekciju od strateškog značaja za hrvatski narod.

"Ne znam kako može nešto biti od značaja za neki narod ako krajnja odrednica toga bude u Sarajevu. Koliko znam, ovdje žive tri naroda, tako da mi nije jasno šta znači sama ta odrednica", rekao je on.

Državna granica

Naglasio je da i jedan i drugi gasovod prelaze državnu granicu, te da se zna ko je nadležan za odlučivanje.

Dodao je da su ova dva projekta suprotstavljena decenijama, jer nova Istočna interkonekcija datira još iz perioda oko 2005. godine. Naglasio je da bi sada ovaj projekat bio oslonjen na Turski tok i na ruski gas.

"Što se tiče Južne interkonekcije, ona je direktno povezana sa LNG terminalom, odnosno ono što je još bitnije, a nadam se da će i taj projekat ubrzo krenuti, a to je projekat IAO i azerbejdžanski gas, odnosno Južna plinska interkonekcija koja je već došla do Albanije, odnosno podmorjem do Italije, i sada bi trebalo da se izgradi gasovod iz pravca Albanije, preko Crne Gore, Hrvatske prema Evropi", istakao je Bečarević.